Заинтересованных очень много: 2 причины, почему мог взорваться лимузин из автопарка Кремля
- 30 марта в центре Москвы взорвался лимузин Aurus Senat из автопарка Кремля, аналогичный тому, которым пользуется Владимир Путин.
- Причины подрыва могут быть связаны с внутренней оппозицией в России, партизанскими движениями и конфликтами среди элит Кремля.
В центре Москвы 30 марта взорвался лимузин Aurus Senat из автопарка Кремля – аналогичный тому, на котором ездит Владимир Путин. Заинтересованных в этом много: охрана диктатора, "башни" Кремля и не только.
В России началось серьезное сопротивление против действий Путина, поэтому причины подрыва авто могут быть абсолютно разные. Деталями в эфире 24 Канала поделился военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Причины подрыва лимузина
Роман Свитан рассказал, что Путин постоянно беспокоит своих охранников. После взрыва лимузина снова ожидается ротация его охранной группы.
В России сегодня наблюдается серьезное сопротивление – от партизанских движений до сил в республиках, которые пытаются выйти из состава страны.
Они хотят покинуть эту "тюрьму народов",
– подчеркнул полковник запаса.
Каждая республика имеет свое ядро – сопротивление, которое развивается до уровня организованной армии. Поэтому не исключено, что они также могут пытаться ликвидировать Путина.
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Нельзя забывать и о внутренних конфликтах среди элит Кремля, которые до сих пор не могут найти общий язык. Более того, война разворачивается даже между различными "этажами" этой "башни".
Внутреннее противостояние значительно усилилось из-за затянувшейся войны в Украине,
– отметил летчик-инструктор.
Итак, есть много лиц, готовых взорвать автомобиль Путина. На сегодня существует немало желающих отправить его "на тот свет".