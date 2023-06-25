Мост возле Днепрорудного тоже "устал", – Федоров о сообщении оккупированных территорий с Крымом

После разрушения мостов в Чонгаре 22 июня россияне получили огромную проблему с логистикой для своих военных на оккупированной территории. Однако через несколько дней "хлопок" утомил и мост возле Днепрорудного в Запорожской области.

Эта "усталость" мостового перехода значительно усложнила военные поставки оккупантов. Об этом в эфире телемарафона рассказал городской глава оккупированного Мелитополя Иван Федоров, передает 24 Канал.

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Федоров сказал о новом "хлопке" на мосту в Запорожье

Мэр Мелитополя подчеркнул, что на протяжении веков город был своеобразными "воротами в Крым". Потому конкретно Чонгарский переход был главным для заезда во временно оккупированный полуостров.

Несмотря на это, он отметил, что не только в Чонгаре получили повреждения мостовые переходы. Один из мостов накрыл "хлопок" и вблизи города Днепрорудное в Запорожской области.

Это мост, который обеспечивал логистику врагу на Запорожское направление: военные грузы, боеприпасы и технику.

– сказал Федоров

По его словам, на мостовом переходе прогремели по меньшей мере 3 взрыва и после этого сам мост перестал функционировать. Кроме того, он отметил, что захватчикам на оккупированной Херсонской и Запорожской области не удалось на этой неделе решить свои проблемы с логистикой.

Жители оккупированных территорий фактически стали заложниками после взрыва в Чонгаре

Федоров отметил, что после того, как произошел "хлопок" на мостах в Чонгаре, оккупанты полностью закрыли переход для легкового транспорта и частично для некоторых грузовиков. Теперь через эти мосты могут направляться только военная техника.

Он также отметил, что сейчас все остальные автомобили отправляются в объезд в Армянск в оккупированном Крыму. Однако дорога от симферопольской трассы до Армянска – сверхплохая, поэтому жителям оккупированных территорий туда добираться сложно.

"Чонгар не функционирует, Армянск плохо работает, поэтому эвакуироваться оккупированными Херсонской и Запорожской областями почти невозможно. Наши жители оказались в плену в России", – рассказал мэр Мелитополя.

В заключение он добавил, что в настоящее время в России также огромные очереди на границе между страной-агрессором и Латвией. Люди, пытаясь бежать от недавних событий с Пригожиным, должны стоять на пунктах пересечения почти четыре дня.

Что же произошло с мостами в Чонгаре