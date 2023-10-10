Польша передала Германии данные о причастности россиян к взрывам на "Северных потоках", - СМИ
Источник:Zeit
В сентябре прошлого года стало известно о взрывах по подводным газопроводам России. Польская разведка собрала свидетельство того, что к ним могут быть причастны россияне.
Германия получила от Польши доказательства причастности России к взрыву на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Немецкие власти отнеслись к этому специфически.
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Польша идентифицировала часть экипажа
В зоне инцидента была яхта "Андромеда". Именно часть экипажа удалось идентифицировать.
По данным Польши, говорится о нескольких мужчинах, находившихся там некоторое время. Утверждают, что они русское гражданство.
Именно "Андромеда" сыграла решающую роль в атаке на "Северные потоки".
По данным Гданьской прокуратуры, польская пограничная служба проверила экипаж яхты во время остановки. Чиновники записали данные экипажа.
Тогда они представили болгарские документы, которые, вероятно, были сфальсифицированы. Один из мужчин представился "Михаилом Поповым".
В польской разведке считают, что ей известны личности этих людей. Предполагается, что некоторые из них могут быть связаны с российской военной разведкой.
Впрочем, в немецком правительстве и следственных кругах относятся к этим сообщениям скептически. Германия рассматривает это как возможный способ отвлечь внимание.
Взрывы на "Северных потоках"
- 26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе "Северный поток-2", а на следующий день такую же проблему обнаружили на "Северном потоке-1".
- Оба газопровода не работали, однако были заполнены техническим газом. Инцидент произошел на глубине около 70 метров.
- Позже СМИ сообщали, что Россия планирует законсервировать поврежденные нити своих подводных газопроводов При этом два источника выразили надежду на то, что "Потоки" все же можно будет расконсервировать в будущем.
- The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники в разведке, где говорится, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят "неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы". Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к диверсиям на "Северных потоках".