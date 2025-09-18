Однако аналитики поставили под сомнение смысл их применения. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Что известно о найденных Kl. Az. 23 umg?

На найденных у россиян подрывниках можно увидеть клеймо WaA с кодом и орлом со свастикой. Его ставили инспекторы Waffenamt (управление вооружений сухопутных войск нацистской Германии) после того, как партия оружия или боеприпасов прошла проверку качества.

Именно благодаря клейму можно было бы выяснить происхождение, год и другие сведения об образце, однако в этом случае некоторые цифры кода неразборчивы.

Бойцы 225-го ОШБ нашли подрывники у россиян: смотрите фото

Справка: Kl. Az. 23 umg предназначался для 75-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов Sprenggranate 34 под 75-миллиметровые буксируемые противотанковые пушки PaK 40 и танковые пушки KwK 40. Последние устанавливались в немецкие танки Pz.Kpfw. IV от модификации F2 и выше, и САУ StuG III.

Однако в сети можно найти информацию и об оснащении этими взрывателями снарядов других калибров – от 37 до 105 миллиметров.



Pz.Kpfw. IV Ausf. H. / Фото Bundesarchiv

Как немецкие подрывники оказались в России?

В 225-м ОШП отмечают, что найденные Kl. Az. 23 umg, были поставлены в СССР еще в период с 1939 года, после раздела Польши, до 1941 года, когда Германия начала вторжение в СССР.

В Defense Express добавляют, что в то время Германия действительно активно сотрудничала с СССР, поставляя различное промышленное оборудование, образцы современной военной техники и другие товары. Однако в отношении оружия это не имело массового характера, скорее речь шла об обмене технологиями.

По словам аналитиков, вероятнее всего, советские войска захватили подрывники во время боев, с того момента детонаторы находились на складах СССР, а позже – России. Страна-агрессор до сих пор хранит множество трофейного вооружения, а некоторое оказалось на рынках антиквариата в Европе после распада Союза.

Могли ли россияне применять старые детонаторы?

Несмотря на то, что с первого взгляда взрыватель сохранился в отличном состоянии, вряд ли за 85 лет они остались боеспособными, или же количество не срабатываний будет очень высоким. Это в свою очередь ставит под сомнение смысл их применения,

– считают аналитики.

В общем остается непонятным то, зачем и как Kl. Az. 23 umg оказались на фронте, а не в арсеналах России в "дальних закоулках". Вряд ли эти детонаторы можно использовать в каких-то из имеющихся у оккупантов типах боеприпасов.

Также в Defense Express отвергли теорию о применении взрывателей для инициации определенных самодельных боеприпасов, в частности сбросов.

Для приведения в боевое положение ему необходимо вращение и центробежная сила, которая создается во время выстрела из нарезной пушки, иначе он не сработает,

– говорится в сообщении.

