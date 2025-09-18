Однак аналітики поставили під сумнів сенс їх застосування. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Що відомо про знайдені Kl. Az. 23 umg?

На знайдених у росіян підривниках можна побачити клеймо WaA з кодом та орлом зі свастикою. Його ставили інспектори Waffenamt (управління озброєнь сухопутних військ нацистської Німеччини) після того, як партія зброї чи боєприпасів пройшла перевірку якості.

Саме завдяки клейму можна було б з'ясувати походження, рік та інші відомості про зразок, однак у цьому випадку деякі цифри коду нерозбірливі.

Бійці 225-го ОШБ знайшли підривники в росіян: дивіться фото

Довідка: Kl. Az. 23 umg призначався для 75-міліметрових уламково-фугасних снарядів Sprenggranate 34 під 75-міліметрові буксировані протитанкові гармати PaK 40 та танкові гармати KwK 40. Останні встановлювались у німецькі танки Pz.Kpfw. IV від модифікації F2 і вище, та САУ StuG III.

Однак у мережі можна знайти інформацію й про оснащення цими підривниками снарядів інших калібрів – від 37 до 105 міліметрів.



Pz.Kpfw. IV Ausf. H. / Фото Bundesarchiv

Як німецькі підривники опинилися в Росії?

У 225-му ОШП зазначають, що знайдені Kl. Az. 23 umg, були поставлені до СРСР ще у період з 1939 року, після розділу Польщі, до 1941 року, коли Німеччина розпочала вторгнення в СРСР.

У Defense Express додають, що в той час Німеччина справді активно співпрацювала з СРСР, постачаючи різне промислове обладнання, зразки сучасної військової техніки та інші товари. Однак щодо зброї це не мало масового характеру, скоріше йшлося про обмін технологіями.

За словами аналітиків, найімовірніше, радянські війська захопили підривники під час боїв, з того моменту детонатори перебували на складах СРСР, а пізніше – Росії. Країна-агресорка й досі зберігає безліч трофейного озброєння, а деяке опинилось на ринках антикваріату в Європі після розпаду Союзу.

Чи могли росіяни застосовувати старі детонатори?

Попри те, що з першого погляду підривник зберігся в чудовому стані, навряд чи за 85 років вони залишились боєздатними, або ж кількість не спрацювань буде дуже високою. Це зі свого боку ставить під сумнів сенс їх застосування,

– вважають аналітики.

Загалом залишається незрозумілим те, навіщо та як Kl. Az. 23 umg опинилися на фронті, а не в арсеналах Росії в "далеких закутках". Навряд ці детонатори можна використовувати у якихось з наявних в окупантів типах боєприпасів.

Також у Defense Express відкинули теорію про застосування підривників для ініціації певних саморобних боєприпасів, зокрема скидів.

Для приведення в бойове положення йому необхідне обертання та відцентрова сила, яка створюється під час пострілу з нарізної гармати, інакше він не спрацює,

– йдеться в повідомленні.

