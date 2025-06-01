Падение мостов и поездов в России накануне переговоров: что известно о "диверсиях" на железной дороге

Ряд инцидентов на железной дороге произошел в России накануне предложенного Кремлем второго раунда прямых переговоров с Украиной в понедельник, 2 июня. Следственный комитет страны-агрессора уже традиционно заявил о "диверсиях".

Что известно о падении мостов и поездов в России, – о последствиях чрезвычайных ситуаций, пострадавших и версии власти, – сообщает 24 Канал.

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В Брянской области пострадал пассажирский поезд

Первый инцидент произошел около 22:44 субботы, 31 мая, вблизи поселка Выгоничи в Брянской области. Мост, по которому двигались автомобили, упал на поезд "Москва – Климово".

С рельсов сошел локомотив и 4 вагона. Погибло 7 людей, еще 73 человека – пострадали, в том числе дети.

В Брянской области на поезд обвалился мост: смотрите видео

Сначала губернатор заявил о "ДТП с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава", впоследствии в Московской железной дороге косвенно подтвердили диверсию – речь шла о "незаконном вмешательстве в деятельность транспорта".

Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров,

– в итоге заявил губернатор.

В Курской области обрушился грузовой поезд

Ночью воскресенья, 1 июня, около 02:21 произошло другое чрезвычайное происшествие. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка в Курской области под грузовым локомотивом обвалился мост.

Часть поезда упала на автомобильную дорогу. Началось возгорание тепловоза, которое якобы оперативно локализовали. Известно о 3 пострадавших в состоянии средней степени тяжести.

По предварительной информации, это также произошло из-за подрыва – самодельное взрывное устройство могли заложить в конструкцию моста.

На Брянщине взорвали железнодорожные пути

Еще один инцидент произошел около 11:00 в районе населенного пункта Унеча Брянской области. Во время проезда путеизмерительного поезда взорвали железнодорожные пути. Однако на этот раз обошлось без пострадавших и повреждений состава.

Инцидент подтвердила Московская железная дорога – "при осмотре инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждения пути" на участке Унеча – Жеча.

Движение пригородных и пассажирских поездов временно остановлено.

Какую причину назвал следственный комитет России

Сначала официальный представитель следственного комитета страны-агрессора Светлана Петренко сообщила, что события с подрывами на железной дороге в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт. По фактам открыли уголовные дела, которые передали в Главное следственное управление.

Обратите внимание! Позже комментарий пресс-секретаря изменили – в новой публикации ведомства инцидент уже не называют подрывом.

К слову, российские правоохранители берут у пострадавших пассажиров показания об инциденте в Брянской области прямо в здании вокзала Москвы.

Как отреагировали в Украине

Ряд чрезвычайных происшествий на российской железной дороге прокомментировали в СНБО Украины. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, Украина не имеет никакого мотива срывать Стамбульский саммит.

Создается впечатление, что Кремль готовит почву для срыва переговоров – с имиджевой атакой на Украину в международном медиаполе. Опять появляется соблазн показать нас "страной-террористом", чтобы избежать диалога и продолжить летнее наступление, которое уже началось на Сумщине, в Запорожской области, продолжается на Востоке,

– написал он.

Коваленко вспомнил другие "подрывы под чужим флагом" – теракты в Рязани в 1999 году, ставшие "стартовой площадкой" для Владимира Путина.

К слову, Москва не передала Украине, Турции и США свой "меморандум" с предложениями и направляет в Стамбул "делегацию без полномочий".