В Тернопольском ТЦК отреагировали на очереди под стенами зданий районных центров

В Украине в последние дни произошло несколько подрывов возле ТЦК. Учитывая это в Тернопольском территориальном центре комплектации обратились к гражданам.

Начиная с 1 февраля в Украине произошел ряд терактов возле ТЦК. В частности, известно об инциденте в Ровно, Павлограде и Каменце-Подольском, передает 24 Канал.

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Военные призывают не создавать живых очередей возле ТЦК

В Тернопольском областном ТЦК призвали людей не скапливаться под стенами районных центров.

Там советуют во избежание очередей и неудобств воспользоваться электронной очередью, записавшись заранее в соответствии с категорией обращения.

Это позволяет избежать большого скопления людей перед зданиями территориальных центров комплектования и социальной поддержки и значительно удобнее, чем живая очередь!,

– подчеркнули в ТЦК.

Напомним, что лица с инвалидностью, родители трех и более детей, студенты могут подать заявление на отсрочку дистанционно через приложение "Резерв+". Они могут не приходить в ТЦК лично.

В военкомате отметили, что подача документов на отсрочку только началась, поэтому просят людей сохранять спокойствие.

К слову, отныне военнообязанные могут подать запрос на прохождение ВВК онлайн через приложение "Резерв+", что упрощает процесс и не требует посещения ТЦК.