Улицы превратились в реки: впечатляющие последствия непогоды на Львовщине и Тернопольщине

В результате сильного дождя вода кое-где подтопила Львовскую и Тернопольскую область. В частности, в Дрогобыче и Бориславе на Львовщине дороги буквально превратились в реки. Кое-где такая же ситуация в Тернополе и Збараже Тернопольской области.

На опубликованных в телеграмм-каналах видео видно, как машины фактически были вынуждены проезжать в воде. Следует отметить, что во Львовской и Тернопольской области синоптики предупреждали о сильных дождях, пишет 24 Канал.

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Подтопление во Львовской области

В результате дождя на улицах Дрогобыча и Борислава Львовской области стояла вода. Машины были вынуждены ехать по затопленным дорогам.

Ливень затопил некоторые дороги в Дрогобыче: смотрите видео ZAHIDWTF 24/7

Машины во Львовской области вынуждены ездить по затопленным дорогам: смотрите видео

Машины ездят по дорогам в воде: смотрите видео

Последствия ливня во Львовской области: смотрите видео

Подтопленный Дрогобыч: смотрите видео

Затапливает не только Дрогобыч, но и соседний Борислав. Машины ломаются в воде,

– отметили в телеграм-канале "Львивич".

Последствия непогоды в Бориславе: смотрите видео

Ливень в Бориславе Дрогобычского района Львовской области: смотрите видео

Львовский гидромедцентр написал о штормовом предупреждении на территории Львовской области 13 июля. В частности:

желтый уровень опасности на 13 – 14 июля будет на реках бассейнов Сяна, Днестра. Там ждали формирования дождевого паводка с повышением уровня воды на 0,5 – 1,5 метра, местами – до 2 метров. Кое-где могло затопить заводи, сельскохозяйственные угодья, частично – хозобъекты приречной инфраструктуры;

на 13 – 14 июля будет на реках бассейнов Сяна, Днестра. Там ждали формирования дождевого паводка с повышением уровня воды на 0,5 – 1,5 метра, местами – до 2 метров. Кое-где могло затопить заводи, сельскохозяйственные угодья, частично – хозобъекты приречной инфраструктуры; оранжевый – в местах прохождения сильных ливневых дождей мог сформироваться значительный местный и склоновый сток, в горах – угроза схода селевых потоков.

Непогода на Тернопольщине

Тернополь плавает, а какая ситуация на вашей улице? Решетки не справляются с потоком воды,

– отметило издание "20 минут".

По состоянию на 20:13 некоторые улицы Тернополя были подтоплены в результате вечернего ливня.

Последствия ливня в Тернопольской области / Фото Оксаны Смельской и издание "20 минут"

Кроме того, подтопило и Збараж в Тернопольской области. Местный житель Юрий Кордупель написал, что в городе подтоплены дороги. Вероятно, проблема в сливной канализации. Местные пишут, что она постоянно забита мусором и листвой.

Кстати говоря, спасатели в Тернопольской области предупреждали, что, по информации Тернопольского областного центра гидрометеорологии, вечером 13 июля и ночью 14 июля в регионе ожидают:

сильные дожди и грозы;

порывы северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду;

местами – сильные дожди.