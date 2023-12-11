В Киеве могло подтопить еще одну станцию: в метрополитене объяснили, есть ли причины для паники

На днях в Киеве закрыли несколько станций метро. В то же время станция "Олимпийская" не входит в этот перечень, однако сообщают, что там есть незначительное подтопление.

Местные телеграммы-каналы Киева писали, что станцию "Олимпийская" якобы начинает подтапливать. Однако в "Киевском метрополитене" считают, что причин для паники нет.

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На путях была вода

Очевидцы рассказывают, что видели на железнодорожных путях воду. Она идет со стен и течет небольшими ручейками прямо по путям.

Однако причин для паники нет, сообщает руководство подземки. Там рассказали, что ситуация контролируемая и не стоит паники.

На станции "Олимпийская" отсутствуют течи, тем более со стен,

– отметили в "Киевском метрополитене".

Там подчеркнули, что проверили эту информацию и она не соответствует действительности.

В Киеве подтопило "синюю ветку" метро