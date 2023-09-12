Подтвердил слабость российской армии: чего Путин ожидал от форума во Владивостоке

Владимир Путин выступил на состоявшемся во Владивостоке Восточном экономическом форуме и сделал "сенсационное" заявление о якобы потерях ВСУ во время контрнаступления.

Российский диктатор подчеркнул, что Украина якобы осталась без "543 танков" и почти "18 тысяч бронемашин разных классов". Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, о том, что "информация", которую выдает Путин, является комбинированной.

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Выполняют 2 ключевых задания

С одной стороны он получает определенные "фантастические" цифры от российских генералов. Кроме того, он еще что-то дофантазирует и, озвучивая эту "информацию", хочет сделать это эффектно.

Он забрасывает красивую историю или называет поразительные цифры. И когда Путин говорил именно эти слова, было видно, что он находится в какой-то прострации,

– подчеркнул политолог.

Однако российский диктатор и дальше будет объявлять такие "невероятные" цифры, потому что, по его мнению, такие заявления выполняют 2 ключевых задания:

продемонстрировать мощь перед странами, занимающими нейтральную позицию по отношению к России, мол, Москва сильна и может это делать;

показать внутри России, что в Кремле все под контролем, что они якобы "уничтожают" технику и проводят "блестящие" боевые действия.

Политолог прокомментировал заявление Путина о вымышленных "потерях" ВСУ: смотрите видео

Слова Путина не имеют никакой ценности

"Однако Путин даже не осознает, что, рассказывая о наступлении Украины, фактически подтверждает в частности слабость российских сил. Ведь получается, что уже 3 или 4 месяца "вторая сильнейшая армия мира" сидит в глухой обороне от наступления ВСУ, и при этом терпит потери. И россияне не атакуют, так где тогда "цели" и "задачи" так называемой "СВО", – отметил Рейтерович.

К тому же российский диктатор надеется, что кто-то из западных журналистов выложит озвученные им цифры в своих материалах и это будет влиять на общественное мнение на Западе. Мол, Россия выиграет, и сколько бы помощи ни оказывали Украине, все напрасно.

Однако западные СМИ сейчас подвергают жесткой критике слова Путина и отмечают, что он называет "фантастические цифры", которые не подтверждаются никакими данными – как украинской, так и на западными разведками. А потому информация, выдает российский диктатор, не имеет никакой ценности.

Что сказал Путин во Владивостоке

Российский диктатор, выступая на Восточном экономическом форуме, провозгласил непроверенную информацию о якобы потерях ВСУ. Он подчеркнул, что Украина якобы потеряла во время летнего контрнаступления "543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разных классов".

Однако он "подсчитал" такое количество ликвидированной бронетехники, которое превышает цифры потерь с начала войны, озвученные минобороны России.

Также российский диктатор заявил, что "Киеву следует отменить указ Зеленского о запрете переговоров с Россией". Так он ответил на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о неготовности России к переговорам с Украиной.

Кроме того, Путин прокомментировал предоставление США кассетных боеприпасов Украине, добавив, что Соединенные Штаты якобы "всегда делают все, что в их интересах". А поставки Украине истребителей F-16, по его словам, якобы "ни на что не повлияют".