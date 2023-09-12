Російський диктатор наголосив, що Україна буцімто залишилась без "543 танків" та майже "18 тисяч бронемашин різних класів". Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, про те, що "інформація", яку видає Путін є комбінованою.

До теми Нічний бронепотяг під пильним оком Китаю: що Путіну пообіцяв Кім Чен Ин

Виконують 2 ключових завдання

З одного боку він її отримує певні "фантастичні" цифри від російських генералів. Крім того, він ще щось дофантазує, й, озвучуючи цю "інформацію", хоче зробити це ефектно.

Він закидає красиву історію чи називає вражаючі цифри. І коли Путін говорив саме ці слова, було видно, що він перебуває в якійсь прострації,

– наголосив політолог.

Проте російський диктатор й надалі буде оголошувати такі "неймовірні" цифри, тому що, на його думку, такі заяви виконують 2 ключових завдання:

демонструють потужність перед країнами, які посідають нейтральну позицію до Росії, мовляв, Москва сильна і може це робити;

показують всередині Росії, що в Кремлі все під контролем, що вони нібито "ліквідують" техніку та проводять "блискучі" бойові дії.

Політолог прокоментував заяву Путіна про вигадані "втрати" ЗСУ: дивіться відео

Слова Путіна не мають жодної цінності

"Проте Путін навіть не усвідомлює, що розповідаючи про наступ України, фактично підтверджує зокрема слабкість російських сил. Адже виходить, що вже 3 чи 4 місяці "друга найсильніша армія світу" сидить в глухі обороні від наступу ЗСУ, й при цьому зазнає втрат. І росіяни не атакують, то де тоді "цілі" та "завдання" так званої "СВО", – зазначив Рейтерович.

До того ж російський диктатор сподівається, що хтось з західних журналістів викладе озвучені ним цифри у своїх матеріалах і це впливатиме на громадську думку на Заході. Мовляв, Росія виграє, і скільки б допомоги не надавали Україні, все марно.

Однак західні ЗМІ зараз піддають жорсткій критиці слова Путіна та зазначають, що він називає "фантастичні цифри", які не підтверджуються жодними даними – як українською, так і західними розвідками. А тому інформація, яку видає російський диктатор, не має жодної цінності.

Довідка. В російському Владивостоці з 10 по 13 вересня проходить Східний економічний форум, який має стимулювати іноземні інвестиції на Далекий Схід. Форум особисто відвідав Путін. Він встиг зробити гучні та абсурдні заяви, зокрема щодо нібито "втрат" ЗСУ. Крім того, одна з цілей його приїзду до Владивостоку, – зустріч з главою КНДР Кім Чен Ином.

Що сказав Путін у Владивостоці