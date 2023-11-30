Подвергли сомнению существование Украины: в СБУ подтвердили обыски в Почаевской лавре

Утром 30 ноября источники 24 канала сообщили об обысках в Почаевской лавре. В СБУ это подтвердили и раскрыли подробности.

В СБУ сообщили, что обыски в Почаевской лавре проходят в рамках уголовного производства по причастности руководства к разжиганию национальной розни и ненависти.

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Причины обысков в Почаевской лавре

По данным следствия, представители Почаевской лавры опубликовали на сайте монастыря текст, в котором оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь против представителей всех церквей, кроме УПЦ.

Кроме этого, в этой публикации клирики УПЦ МП подвергли сомнению существование Украины как суверенного государства отдельно от России.

Служба безопасности инициировала экспертизу, которая впоследствии подтвердила наличие в тексте интернет-публикации высказываний, разжигающих межнациональную рознь и ненависть.

В настоящее время продолжается расследование

Правоохранители открыли дело по статье 161 Уголовного кодекса Украины – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. В рамках уголовного производства продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Все действия совершаются в пределах действующего законодательства. Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины,

– отметили в СБУ.

В ведомстве добавили, что комплексные мероприятия проводят сотрудники СБУ в Тернопольской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Тернопольской областной прокуратуры.

Российская пропаганда в лавре