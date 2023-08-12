"Она пошла ко дну, а Россия вместе с ней": подлодка "Курск" утонула 23 года назад

Ровно 23 года назад в России произошла ужасная трагедия, всколыхнувшая весь мир. Так, 12 августа 2000 года в Баренцевом море утонула российская атомная подлодка "Курск".

Во время этой трагедии погибли все 118 находившихся на судне членов экипажа. Это событие также стало поворотным в политической жизни Владимира Путина и изменило курс России на ограничение свободы слова. Что известно о трагедии с "Курском", как сейчас вспоминают это трагическое событие – разбирался 24 Канал.

Смотрите также Катастрофа "Титана": как будут расследовать аварию плывущей к "Титанику" субмарины

Что известно о трагедии с "Курском"

Журналисты BBC отметили, что в тот день подлодка "Курск" проходила обучение с ракетами "Гранит" и практическими торпедами вместе с атомным ракетным крейсером "Петр Великий" и авианосцем "Адмирал Кузнецов". Сначала субмарина отстрелялась боеприпасами и готовилась совершить новый пуск, но при подготовке торпедной атаки произошла катастрофа.



Российская субмарина "Курск" / Фото из соцсетей

По данным следствия, в 11 часов 28 минут по московскому времени в четвертом торпедном аппарате "Курская" взорвалась практичная торпеда 6576-А. Затем подлодка резко опустилась на глубину 108 метров, и уже там произошел второй взрыв, уничтоживший всю носовую часть субмарины.

Также стало известно, что большинство членов экипажа в отсеках с первого по третий погибли сразу или за считанные минуты. Выжившие 23 человека собрались в девятом отсеке.



Экипаж судна за считанные дни до отправления "Курска" / Фото из соцсетей

Среди выживших был и капитан-лейтенант Дмитрий Колесников, умирая оставивший записку. В ней он признается в любви жене, пишет, что шансов нет, и призывает не отчаиваться.

Поисковая операция началась в 23 часа 30 минут 12 августа, а около 3 часов 20 минут на следующий день субмарина "нащупал" на дне эхолотом "Петр Великий". Первый спасательный корабль прибыл на место крушения в 10 утра 13 августа.

Россия также вела переговоры с Великобританией и Норвегией, предложившие помощь в спасении экипажа. Однако начать работу норвежские водолазы смогли только 20 августа, спустя восемь дней после аварии.

Уже 21 августа 2000 года спасатели смогли открыть люк этой подводной лодки. Живых людей внутри не было.

Знаменитая реакция Путина на трагедию

Течение спасательной операции и поведение российских властей в целом, в частности, президента Владимира Путина, вызвали критику в его стране. Стоит заметить, что он всего 5 месяцев возглавлял Россию, поэтому "Курск" для него стал фактически первым серьезным испытанием в должности.

Во время крушения российский диктатор находился в отпуске. Он не прервал ее сразу после того, как ему доложили об аварии. Он вернулся из Сочи через пять дней после катастрофы.

В дальнейшем, по словам критиков, он не проявлял каких-либо эмоций в связи с гибелью 118 человек. Но больше всего его критиковали за слова в интервью ведущему CNN Ларри Кингу.

На вопрос, случившийся с субмариной "Курск", Путин ответил, что "она утонула" и едва заметно улыбнулся.

Путин ответил на вопрос о субмарине "Курск" / Видео с ютуб-канала Сергея Панченко

Как продолжалось уголовное дело по "Курску"

Уголовное дело о гибели "Курска" возбудила главная военная прокуратура по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта". Расследование аварии длилось 2 года.

Генеральный прокурор Владимир Устинов в феврале 2002 года сказал, что в ходе расследования были обнаружены серьезные нарушения со стороны командования Северного флота и экипажа погибшей субмарины.

В августе 2002 года дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления без предъявления обвинений. Устинов тогда сказал, что допущенные нарушения в организации проведения учений и поисково-спасательной операции не находятся "в причинной связи с гибелью "Курска", что исключает привлечение кого-то к уголовной ответственности".

Следствие, как рассказал в 2002 году Владимир Устинов, выявило много нарушений, допущенных и на самой подлодке. Так, основной причиной гибели "Курска" стал производственный дефект торпеды 65-76 ПВ "Кит", срок которой как раз завершился в 2000 году.

Россияне придумали, что "Курск" утонул из-за лодки НАТО

Журналисты BBC также вспомнили слова бывшего командующего Северным флотом России адмирала Вячеслава Попова, уволенного во время расследования аварии. Сразу после этого чрезвычайного происшествия он настаивал, что российская подлодка якобы затонула от столкновения с субмариной НАТО.

Более того, Попов утверждает, что знает даже название иностранной субмарины. Но не может опубликовать доказательства, подтверждающие его слова.

Я с вероятностью 90% знаю ее наименование, но для того чтобы публично называть, необходимо иметь доказательства и изложить их. Я их выложить не могу. Подлодка НАТО. И он был там, в районе, где он столкнулся с "Курском",

– сказал он.

Он также говорил, что подводная лодка, столкнувшаяся с "Курском", следила за российской субмариной, а впоследствии подошла к ней слишком близко. Попов также не исключает, что манёвр "Курска" мог привести к потере контакта с сушей.

В то же время в Кремле отказались комментировать слова Попова. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что окончательные выводы сделало российское следствие, поэтому другие гипотезы не следует комментировать.

Как вспоминают о трагедии лодки в России

Вспомнили о трагедии подлодки во временно оккупированном украинском Севастополе. В частности, так называемый "глава" города Михаил Развожаев изложил у себя в канале пост, где упомянул об аварии на этом водном транспорте.

В то же время в самой России пытаются всячески скрыть историю с этой субмариной. Российские СМИ сообщают, что власти Воронежа закрасили граффити, посвященное трагедии на подводной лодке "Курск".



Граффити с субмариной "Курск" в Воронеже / Фото российских СМИ

В администрации города сообщили, что граффити стало "иметь неэстетичный вид". Поэтому его закрасили, а появится другая работа, объявлен конкурс на выбор художника. Новый стрит-арт будет на тему "Смыслы и образы нового мира".