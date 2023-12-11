Поджог или случайность: рассматривают версии причин возгорания мемориала погибшим в Днепре

На днях стало известно, что в Днепре горел "народный мемориал" жертвам российской атаки в январе прошлого года. Правоохранители занимаются расследованием.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и начальник Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Александр Ганжа встретились для того, чтобы обсудить инцидент с мемориалом напротив уничтоженного здания. По словам Лысака, обсуждали, был ли это умышленный поджог или случайность.

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Рассматривают обе версии

Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия. Ранее они сообщали, что у следствия есть две версии событий: случайность и поджог. Сейчас работа продолжается в обоих направлениях.

Рассматривают обе версии. Ситуацию держу на контроле,

– отметили в ОВА.

В то же время люди продолжают приносить игрушки и другие вещи в память о тех, чью жизнь забрала российская ракета 14 января 2023 года.

Российская ракета попала в многоэтажку