Поджог или случайность: рассматривают версии причин возгорания мемориала погибшим в Днепре
Источник:Днепропетровская ОВА
На днях стало известно, что в Днепре горел "народный мемориал" жертвам российской атаки в январе прошлого года. Правоохранители занимаются расследованием.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и начальник Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Александр Ганжа встретились для того, чтобы обсудить инцидент с мемориалом напротив уничтоженного здания. По словам Лысака, обсуждали, был ли это умышленный поджог или случайность.
Смотрите также В пригороде Днепра раздался мощный взрыв: ПВО сбила вражескую ракету X-59
Рассматривают обе версии
Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия. Ранее они сообщали, что у следствия есть две версии событий: случайность и поджог. Сейчас работа продолжается в обоих направлениях.
Рассматривают обе версии. Ситуацию держу на контроле,
– отметили в ОВА.
В то же время люди продолжают приносить игрушки и другие вещи в память о тех, чью жизнь забрала российская ракета 14 января 2023 года.
Российская ракета попала в многоэтажку
- Днем 14 января 2023 стало известно, что российская ракета во время очередного массированного удара по территории Украины попала в жилой массив "Победа" в Днепре. Сразу начали сообщать о раненых и жертвах.
- В то же время, в течение нескольких дней количество раненых и погибших постоянно менялось, ведь продолжалась поисково-спасательная операция. Сотрудники чрезвычайных служб разбирали завалы. Спасательно-поисковая операция в Днепре завершилась 17 января. По состоянию на 19 января число погибших возросло до 46 человек. По данным ОВА, 80 человек ранены.
- На следующий день после удара, то есть 15 января 2023 года, в сети появились имена всех 44 вражеских военнослужащих 52 гвардейского полка России, причастных к этому террористическому акту.