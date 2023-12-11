Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та начальник Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Олександр Ганжа зустрілись для того, аби обговорити інцидент із меморіалом навпроти знищеної будівлі. За словами Лисака, обговорювали, чи був це навмисний підпал, чи випадковість.
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Розглядають обидві версії
Правоохоронці розбираються в обставинах події. раніше вони повідомляли, що у слідства є дві версії подій: випадковість та підпал. наразі робота триває в обох напрямках.
Розглядають обидві версії. Ситуацію тримаю на контролі,
– наголосили в ОВА.
Водночас люди продовжують приносити іграшки та інші речі на згадку про тих, чиє життя забрала російська ракета 14 січня 2023 року.
Російська ракета влучила в багатоповерхівку
- Вдень 14 січня 2023 року стало відомо, що російська ракета під час чергового масованого удару по території України влучила у житловий масив "Перемога" у Дніпрі. Одразу почали повідомляти про поранених та жертв.
- Водночас протягом кількох днів кількість поранених та загиблих постійно змінювалась, адже тривала пошуково-рятувальна операція. Працівники надзвичайних служб розбирали завали. Рятувально-пошукова операція у Дніпрі завершилася 17 січня. Станом на 19 січня кількість загиблих зросла до 46. За даними ОВА, 80 людей поранені.
- На наступний день після удару, тобто 15 січня 2023 року, у мережі з'явились імена усіх 44 ворожих військовослужбовців 52 гвардійського полку Росії, які причетні до цього терористичного акту.