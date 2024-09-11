Полиция зафиксировала более 200 поджогов автомобилей военных: большинство злоумышленников – дети

Национальная полиция Украины зафиксировала более 200 случаев поджогов автомобилей украинских военнослужащих. Более 50 было осуществлено руками несовершеннолетних.

Глава Нацполиции Иван Выговский во время международной конференции заявил, что эти акты являются частью кампании ФСБ. Он подчеркнул, что полиция активно работает с несовершеннолетними, объясняя им последствия подобных действий.

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Сколько авто военнослужащих было сожжено

Поджоги автомобилей военнослужащих – это конкретно акция ФСБ России. Они вербуют нашу молодежь и, к сожалению, мы имеем более 200 фактов. И более 50 фактов совершили именно дети, не понимая последствий и ответственности,

– заявил Выговский.

Он отметил, что полиция активно занимается разъяснительной работой среди несовершеннолетних, объясняя им последствия таких действий.

Напомним, что недавно злоумышленники в Днепре сожгли авто военнослужащего 93 ОМБр "Холодный Яр" Алины Карнауховой. Известно, что она прибыла в город в командировку для налаживания работы информационно-рекрутингового центра бригады, который помогает раненым и семьям погибших.