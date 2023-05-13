Поединок "Кинжала" и Patriot: в Воздушных силах отреагировали на публикацию СNN

Накануне украинские военные с помощью ЗРК Patriot сбили российский "Кинжал". Такой результат является беспрецедентным.

Издание CNN пишет, что Россия пыталась атаковать гиперзвуковой ракетой саму систему Patriot. Однако подтвердить эту информацию можно было бы в случае, если бы "Кинжал" прилетел, а этого не произошло. Об этом 24 Каналу сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Если он сбит высоко в небе над Киевщиной, не так просто узнать, куда он целился. Здесь разве что данные разведки могут подтвердить, что враг намеревался поразить,

– отметил спикер.

Даже в случае, если Patriot защитил сам себя, это тоже неплохой результат. Будем надеяться, что таких систем у нас будет больше.

Игнат о ночной атаке, статье CNN и ракетах Storm Shadow: смотрите видео

Что известно о ликвидации "Кинжала"