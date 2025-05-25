В Белгородской области на взрывчатке подорвался поезд: движение по участку железной дороги прекращено

В Новооскольском округе Белгородской области России поезд наехал на взрывчатку. Повреждения получила контактная сеть железной дороги.

Взрывное устройство, скорее всего, было заложено под рельсами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение российского губернатора Вячеслава Гладкова в телеграмме и росСМИ.

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В Белгородской области России взорвали поезд

В Новооскольском округе, что в Белгородской области, поезд наехал на взрывное устройство. Повреждена была контактная сеть железнодорожного пути.

Чрезвычайное происшествие в Новооскольском округе. По предварительной информации, железнодорожный поезд наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв,

– заявил Гладков.

Он добавил, что в результате этого никто не пострадал. Впрочем, движение поездов временно остановлено.

На месте работают российские экстренные службы.

Российские СМИ уточняют, что взрыв произошел около 19:00. Из-за взрыва упала опора ЛЭП, повредив контактную сеть железнодорожных путей.