Умер 29-летний мужчина: снова возросло количество жертв удара по терминалу "Новой почты"
Источник:Харьковская областная прокуратура
В больнице умер еще один пострадавший в результате ракетного удара России по терминалу "Новой почты" – 29-летний мужчина.
Об этом сообщила прокуратура Харьковской области 3 ноября. За жизнь мужчины медики боролись 2 недели. Пока имени мужчины не сообщали.
Смотрите также "Он любил жизнь": истории ребят, погибших в результате удара по "Новой почте" на Харьковщине
К сожалению, сегодня утром в больнице скончался 29-летний мужчина, раненный 21 октября в результате ракетного удара оккупантов по терминалу "Новой почты",
– говорится в сообщении.
Таким образом, количество погибших увеличилось до 8 человек. Еще один пострадавший в результате атаки – 25-летний мужчина – умер в больнице утром 30 октября.
Что известно о состоянии других пострадавших
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что на сегодня, 3 ноября, в больнице находятся 7 пострадавших: 6 в хирургии и 1 в нейрохирургии. По его словам, состояние пациентов стабильное.
Главное об ударе
- Вечером 21 октября 2023 года россияне ударили ракетой по терминалу "Новой почты" в Харьковской области.
- Через несколько часов на месте попадания по терминалу "Новой почты" под Харьковом обнаружили обломки С-300.
- В результате атаки 6 человек погибли, 14 человек госпитализировали. Все погибшие и раненые – работники "Новой почты". Позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 17 человек.