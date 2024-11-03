Держал позиции на Курщине: на фронте погиб военный из Кривого Рога

На войне с врагом погиб военный из Кривого Рога Александр Бондаренко. Боец более двух месяцев держал оборону на Курском направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "СВОИ". Воину навсегда осталось 44 года.

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2 месяца защищал позиции на Курщине

Александр Бондаренко присоединился в ряды ВСУ в мае 2024 года. До Курской операции, Александр также защищал позиции на Донецком направлении, где неоднократно проявил отвагу и несокрушимость.

Воин погиб 28 октября, получив смертельное ранение.



Александр Бондаренко был мобилизован в ВСУ в мае / Фото "Свои"

У Александра осталось двое детей

В гражданской жизни Александр Бондаренко работал дальнобойщиком, занимаясь перевозкой зерна и масла по Украине и за границу. Более 17 лет он отдал работе на "Кривбассвзрывпроме". У героя остались жена, дочь и 16-летний сын.

24 Канал выражает соболезнования родным и знакомым Александра Бондаренко. Вечная слава герою!

Заметим, что Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. В ответ враг концентрирует значительные силы на этом направлении и проводит непрерывные штурмы.