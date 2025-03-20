На щите возвращается Дмитрий Бендиков – выпускающий одного из СМИ
- На войне погиб выпускающий ТСН Дмитрий Бендиков, который служил в Третьей штурмовой бригаде.
- Коллеги вспоминают его как человека света и позитива, который даже на фронте вдохновлял команду.
На войне погиб выпускающий ТСН Дмитрий Бендиков. Он отдал жизнь за Украину.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.
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ТСН вспоминает погибшего выпускающего Дмитрия Бендикова
Воин был родом с Востока Украины и погиб именно там 18 марта. Служил в Третьей штурмовой. В 1+1 media начал работать в июне 2023 года, а в июле 2024-го присоединился к рядам Сил безопасности и обороны.
Он отвоевывал кусок земли, где сам родился, и за эту землю отдал свою жизнь. Он наш Друг, наш Коллега, наш Защитник. Во все времена он всегда с улыбкой, всегда умел пошутить и найти слова, которые всех заставляли улыбаться и видеть позитив. Мы все ждали его возвращения с фронта, а он шутил: "Ну, Трамп же обещал закончить войну за 24 часа, так еще подождите". Дима – это человек света, человек позитива, человек, который никогда никого не оставит,
– сказала Светлана Панюшкина, руководитель TSN.ua.
Дмитрий Бендиков / Фото ТСН
Коллеги вспоминают, что Дмитрий Бендиков даже на фронте находил время подбодрить команду и рассказать интересные истории со службы. Он был полон оптимизма, заряжал своей энергией и безумно любил свою работу.
Как выпускающий, считал, что должен уходить только тогда, когда на сайте появятся все важные новости. Для этого порой работал и ночью.
"С ним было всегда легко и надежно. Он всегда держал все под контролем, я уверена, что так же было и на фронте. Я всегда на него полагалась, убеждена, что и побратимы тоже. Мы должны помнить всех, кто отдал свою жизнь за нас. А также не забывать тех, чьи родные потеряли смысл жизни. Так сложилось, что у Димы нет здесь родственников, а пожилая мама – одна. Мы должны вместо единственного сына заботиться теперь о ней. Вечная память моему очень родному и близкому Диме", – говорит Панюшкина.
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