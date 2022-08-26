Погиб коллаборант колесников, автомобиль с которым взорвали в Бердянске, – росСМИ

В оккупированном Бердянске 26 августа, вероятно, погиб коллаборант александр колесников. Авто "заместителя руководителя" местного ГАИ взорвали.

Сначала коллаборант был доставлен в больницу с осколочными ранениями, передает 24 канал. Однако затем пропагандистские СМИ сообщили о его смерти. Также информацию подтвердили ряд украинских ресурсов и телеграм-каналов.

К теме В оккупированном Бердянске взорвали автомобиль с заместителем руководителя местного ГАИ, – СМИ

Подрыв авто

Жители Бердянска рассказали, что подрыв произошел в переулке Матросова, возле ДОЦ "Дзержинец". От взрыва вылетели окна, но авто не загорелось.

Отмечали, что в машине ехал заместитель руководителя ГАИ оккупационной "полиции" колесников. Захватчики доставили его в городскую клиническую больницу. Коллаборанта пытались спасти.



Авто коллаборанта / Фото из телеграм-каналов

Последние новости о коллаборантах

Коллаборанты уже понимают, что их ждет только один вариант развития событий. Поэтому перестраховываются. Например, в Херсонской области они еще с начала августа ходят с охраной.

В Михайловке в Запорожье взорвали местного гауляйтера ивана сушко. Сначала оккупанты заявляли, что он якобы находится в реанимации, а потом признали, что умер.

В Мариуполе 20 августа произошло покушение на гауляйтера константина иващенко.

Депутат областного совета Сергей Хлань рассказывал, что оккупационную администрацию на Херсонщине возглавили российские предприниматели. Функции местных коллаборантов сведены к символическим.

Кстати – коллаборанты боятся движения сопротивления на Херсонщине: видео