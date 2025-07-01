На войне погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Сергей Захаревич.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на бригадного генерала Сергея Собко.

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Погиб Сергей Захаревич

Трагическое известие о гибели военного сообщили во вторник, 1 июля. По словам Сергея Собко, у Захаревича остались трое детей.

"Сегодня погиб воин, сын, муж, отец троих детей, мой друг – Сергей Захаревич... Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самый талантливый. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами", – написал Сергей Собко.

Обстоятельства гибели полковника неизвестны.

"Мэттис говорил, что есть две черты, которые он ценит в лидерах больше всего – это aggressiveness и initiative. Ооо, это именно о тебе. Нет у нас более яркого примера офицера с этими двумя качествами", – рассказывает Собко.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Захаревича. Вечная и светлая память!

Отметим, Захаревича в феврале 2025 года назначили командиром 110-й отдельной механизированной бригады. До этого он занимал должность заместителя командира 33-й механизированной бригады.

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Напомним, в ночь на 29 июня российские захватчики в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Украине с применением ракет различных типов и ударных БПЛА.

Во время отражения вражеской атаки погиб летчик Максим Устименко. Так, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения. Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей.

"Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел... Погиб как Герой!" – сообщали в Воздушных силах.

Тогда ночью 29 июня российская вражеская армия запустила более 500 воздушных ударных средств, а пилоты F-16 уничтожили десятки ударных БПЛА типа "Шахед".