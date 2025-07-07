В России разбился Су-34: погиб штурман, который воевал против Украины, –СМИ

В России во время тренировочного полета потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34. Погиб 41-летний штурман Александр Павлов, который участвовал в войне против Украины и имел более полутора тысяч боевых вылетов. Самолет упал в Нижегородской области недалеко от военного аэродрома, откуда россияне осуществляли удары по Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Су-34 разбился во время тренировочного полета

Авиакатастрофа произошла 1 июля вблизи города Кулебаки в Нижегородской области России. Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет, когда внезапно потерял управляемость и упал.

Сначала росСМИ заявляли, что экипаж из двух человек якобы успешно катапультировался. Однако впоследствии стало известно, что один из пилотов погиб от травм после приземления.

Погибшим оказался 41-летний штурман майор Александр Павлов. Он родился 1 февраля 1984 года в селе Бурятии и в 2008 году окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов.

Павлов участвовал в боевых действиях в Сирии и активно воевал против Украины. За время службы он совершил более 1500 боевых вылетов и получил 12 государственных наград.

О смерти Павлова официально сообщили только 6 июля, хотя катастрофа произошла еще 1 июля. В родном селе летчика запланированы похороны на 7 июля.

В администрации Джидинского района Бурятии отметили, что Павлов "спасал жизни мирных людей", однако деталей относительно обстоятельств катастрофы официально не обнародовали.

Известно, что всего в 12 километрах от места катастрофы расположен российский военный аэродром "Саваслейка". Именно оттуда самолеты России неоднократно взлетали для ударов по территории Украины.