Погиб с оружием в руках: как в Киеве прощались с бойцом "Карпатской Сечи" – фоторепортаж

29 марта в Киеве простились с Ярославом Бойко, бойцом Добровольческого батальона "Карпатская Сечь". 40-летний воин с позывным "Яр" погиб во время выполнения боевого задания на Черниговщине.

Сайт 24 канала вместе с родными и собратьями бойца простился с Ярославом. В последний путь "Яра" пришли провести немало людей.

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Как в Киеве прощались с бойцом "Карпатской Сечи" / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

В добровольческом батальоне рассказывают, что группа трех бойцов, возглавляемая "Яром", выполнила боевое задание по разведке местности. Воины определили передовой рубеж сил российских оккупантов и впоследствии передали информацию о формировании и местонахождении колонны врага украинской стороне.

При возвращении с задачи воины во главе с Ярославом вступили в бой с силами противника. В "Карпатской Сечи" подчеркивают, что "Яр" погиб "как настоящий воин и герой с оружием в руках".

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"Яр" погиб в бою с российскими оккупантами / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

У воина осталась жена и двое детей – 7-летняя дочь и 6-летний сын.

Накануне в бою в Луганской области погиб и Юрий Олийнык, оператор 24 канала. Он мужественно отстаивал украинские земли от врага. А под Киевом во время выполнения боевого задания недавно ушел из жизни Денис Котенко с позывным "Шкипер".

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В то же время, по состоянию на 28 марта в Украине погибли 1179 мирных жителей, передает ООН. Еще 1860 украинцев получили ранения. Среди убитых есть 104 ребенка. 29 марта Офису президента Украины стало известно о 144 погибших несовершеннолетних.

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