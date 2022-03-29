Сайт 24 каналу разом з рідними та побратимами бійця попрощався з Ярославом. В останню путь "Яра" прийшли провести чимало людей.

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Як у Києві прощалися з бійцем "Карпатської Січі" / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

У добровольчому батальйоні розповідають, що група трьох бійців, яку очолював "Яр", виконала бойове завдання з розвідки місцевості. Воїни визначили передовий рубіж сил російських окупантів та згодом передали інформацію про формування та місцеперебування колони ворога українській стороні.

Під час повернення із завдання воїни на чолі з Ярославом вступили в бій з силами супротивника. У "Карпатській Січі" підкреслюють, що "Яр" загинув "як справжній воїн і герой, зі зброєю в руках".

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"Яр" загинув у бою з російськими окупантами / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

У воїна залишилася дружина і двоє дітей – 7-річна донька та 6-річний син.

Напередодні у бою на Луганщині загинув й Юрій Олійник, оператор 24 каналу. Він мужньо відстоював українські землі від ворога. А під Києвом під час виконання бойового завдання нещодавно пішов з життя Денис Котенко з позивним "Шкіпер".

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Водночас станом на 28 березня в Україні загинули 1179 мирних мешканців, передає ООН. Ще 1860 українців зазнали поранень. Серед вбитих є 104 дитини. 29 березня Офісу президента України стало відомо про 144 загиблих неповнолітніх.

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