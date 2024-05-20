Не ключевая фигура: изменит ли что-то гибель президента Ирана Раиси

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб 19 мая в авиакатастрофе. Он находился на российском вертолете Ми-171. Не секрет, что Раиси был большим другом Владимира Путина.

Заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков рассказал 24 Каналу, что неделя для друзей Владимира Путина выдалась сверхсложной: сначала стреляли в премьера Словакии Роберта Фицо, теперь на российском вертолете Ми-171 разбился президент Ирана Ибрагим Раиси. Интересно, что россияне считают этот вертолет одним из самых надежных в мире.

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"Хорошая" реклама российского ВПК

Артем Бронжуков отметил, что это классическая история россиян, которые говорят, что аналогов их техники нет, а потом эти аналоги убивают президентов других государств.

"Это "хорошая" реклама российского ВПК и в целом промышленности, потому что сделать что-то хорошо россияне не могут – у них все или падает, или в неисправном состоянии", – сказал он.

Всегда найдут врагов

Вряд ли гибель президента Ирана повлияет на геополитический контекст, ведь Иран является теологическим государством. Это означает, что им правят не президенты, а религиозные лидеры.

Есть аятолла и верховный лидер Ирана Али Хаменеи, который и производит все политические решения, касающиеся действий Ирана относительно потенциальной агрессии на Ближнем Востоке, и в целом определяет курс того, как развивается государство.

В Иране президент имеет очень ограниченное влияние на процессы, которые происходят внутри государства. Поэтому это не ключевая фигура и я не думаю, что глобально что-то изменится,

– подчеркнул Артем Бронжуков.

Но интересный момент, что Иран может использовать смерть своего президента как казус белли (повод для войны – 24 Канал) для активизации действий в отношении Израиля. Учитывая пропаганду, которая широко работает в Иране, это для них может быть причиной объяснения потенциальных интервенций (насильственное вмешательство одного государства во внутренние дела другого государства – 24 Канал) и агрессии со стороны Израиля.

Диктаторские режимы всегда найдут врагов и виновных в простых вещах, таких как технические неисправности вертолета или сложные погодные условия, которые также повлияли на этот инцидент,

– отметил заместитель директора аналитического центра "Политика".

Что известно об авиакатастрофе