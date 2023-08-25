Могли продать в день крушения: на самолет Пригожина были клиенты, которых выдали за пассажиров
23 августа разбился самолет Евгения Пригожина. Финансист ЧВК "Вагнера" погиб вместе с другими пассажирами и членами экипажа. Интересно, что воздушное судно, на котором он передвигался, выставили на продажу.
Как вы уже поняли, приобрести роскошный приватный самолет никто уже не сможет. Пока у нас есть возможность посмотреть, каким он был изнутри, ведь в сеть выложили видео из салона, передает 24 Канал.
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На самолет уже было двое покупателей
Известно, что видео было сделано в 10 утра 23 августа. Тогда борт Пригожина был еще целеньким, как и сам "повар Путина". По имеющимся данным, самолет не только совершал полеты, его еще и выставили на продажу за 5 миллионов евро.
На воздушное судно было сразу два потенциальных покупателя. Они стремились осмотреть самолет в тот день, когда на его борту должен был лететь Пригожин.
Известные личности таинственных покупателей
По имеющимся данным, в день вылета самолет действительно смотрели два человека. Первым был представитель авиакомпании Русджет. Говорят, что в Шереметьево прибыла председатель совета директоров компании Александра Юлина, а также технический директор Сергей Клокотов.
Для досмотра пришлось идти на мошенничество. Юлину и Клокотова нужно было провести в охраняемую зону, а после этого – на сам борт. Для этого потенциальных покупателей назвали пассажирами рейса
Самолет Пригожина показали изнутри: смотрите видео
Известно, что они прибыли в аэропорт на Mercedes, а также прошли рамки металлоискателей. С собой они имели только телефон, а у председателя совета директоров – сумочка.
Они спокойно осматривали воздушное судно ориентировочно с 09:30 до 10:30. После этого покинули аэропорт. А уже вечером этот самолет разбился. На борту находились Пригожин, Уткин и другие.
Пригожин разбился в Тверской области: что известно
- Вечером 23 августа президентский самолет Embraer Legacy 600 (EMBR3.SA) совершал полет из Москвы в Санкт-Петербург. На его борту находились высокопоставленные члены команды Пригожина.
- Вскоре на бизнес-джете произошел взрыв, после чего он упал. Произошло это вблизи села Куженкино в Тверской области.
- Впоследствии в Росавиации подтвердили, что среди пассажиров самолета был Пригожин. Позже стало известно, что он вместе с Уткиным и другими погибли в результате авиакатастрофы.