Погиб работник ЗАЭС, – мэр Энергодара рассказал подробности провокативного обстрела россиян

оккупанты 14 августа снова обстреляли Энергодар. К сожалению, погибший человек – это работник Запорожской АЭС.

Погибшим оказался мастер цеха Марко Максим Петрович, сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. оккупанты с 15:00 до 15:30 произвели по меньшей мере 6 выстрелов по городу.

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Вероятно, мужчина в это время выгуливал свою собаку. В сети публиковали жестокие кадры с места происшествия. Собака тоже не выжила.

Кроме того, двое энергодарцев получили ранения. Орлов рассказал, что их доставили в специализированную медико-санитарную часть города.

Что этому предшествовало

россияне открывали огонь из пригорода – района яхт-клуба. Первые сообщения о взрывах появились в 15:06. Хотя оккупанты традиционно обвиняли в своих же обстрелах ВСУ.

Кроме того, оккупанты "глушили" связь в Энергодаре и ближайших селах.

Предупреждали о новых возможных провокациях россиян.

Обстрелы ЗАЭС: коротко

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