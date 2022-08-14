Погиб работник ЗАЭС, – мэр Энергодара рассказал подробности провокативного обстрела россиян
14 августа 2022 , 17:45Читати новину українською
Источник:телеграм Дмитрия Орлова
оккупанты 14 августа снова обстреляли Энергодар. К сожалению, погибший человек – это работник Запорожской АЭС.
Погибшим оказался мастер цеха Марко Максим Петрович, сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. оккупанты с 15:00 до 15:30 произвели по меньшей мере 6 выстрелов по городу.
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Вероятно, мужчина в это время выгуливал свою собаку. В сети публиковали жестокие кадры с места происшествия. Собака тоже не выжила.
Кроме того, двое энергодарцев получили ранения. Орлов рассказал, что их доставили в специализированную медико-санитарную часть города.
Что этому предшествовало
- россияне открывали огонь из пригорода – района яхт-клуба. Первые сообщения о взрывах появились в 15:06. Хотя оккупанты традиционно обвиняли в своих же обстрелах ВСУ.
- Кроме того, оккупанты "глушили" связь в Энергодаре и ближайших селах.
- Предупреждали о новых возможных провокациях россиян.
Обстрелы ЗАЭС: коротко
- оккупанты 5 августа дважды открыли огонь в сторону ЗАЭС. Были "прилеты" возле промышленной площадки ЗАЭС и возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.
- Обстрелы не прекратились и 6 августа. Захватчики едва не попали по 174 контейнерам отработанного ядерного топлива.
- 11 августа захватчики чуть не попали в энергоблок на ЗАЭС. 13 августа снова сообщили об обстрелах в сторону станции.
- Более того, россияне заминировали Запорожскую АЭС и угрожают ее взорвать.