Был иконописцем и художником: киевлянин Валерий Васильев погиб под Работиным
Источник:Дарницкая РГА
Трагическое известие сообщили в Дарницкой районной государственной администрации столицы. Мужчине было 54 года.
К сожалению, война ежедневно забирает жизни сыновей и дочерей Украины. В бою погиб волонтер и воин Михаил Панков. Он был учителем из Луганской области и пережил плен.
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Что известно о Валерии Васильеве
Валерий родился в Киеве, работал художником на авиационном заводе. Прошел военную службу. Учился в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, получил специальность "художник-реставратор",
– так описывают погибшего дарничанина.
Валерий Васильев / Фото со страницы НАОМА
Но воин был не просто художником – он был иконописцем. В частности, участвовал в росписи церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле. На иконопись был благословлен священником. А еще владел техникой витража.
Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Валерий добровольно пошел в ВСУ. В армии выполнял боевые задачи на Бахмутском, Запорожском и других направлениях.
К сожалению, боец погиб в Работино 4 мая, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Валерий так и не успел доработать много эскизов, которые ждали его воплощения... Искренние соболезнования семье, близким, родственникам, друзьям и всем знакомым Защитника. Вечная память Герою", – написали в Дарницкой РГА.
В НАОМА рассказали о своем выпускнике
В Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры рассказали о павшем бойце немного больше. Валерий окончил художественную школу и работал художником-оформителем. Полное название специальности, которую получил в художественной академии, – бакалавр изобразительного искусства, декоративного искусства, реставрации.
Реставрационное отделение НАОМА Валерий Васильев закончил в 2009 году. Он занимался художественными росписями православных храмов и мечетей. Кроме уже упомянутых росписей в церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле, были еще росписи в мечети и Исламском культурном центре на столичной улице Дегтяревской.
С весны 2022 года Валерий Васильев на фронте пехотинцем защищал нашу землю от врага. НАОМА всегда будет помнить своего Героя! Искренние слова соболезнования семье, друзьям и собратьям погибшего Героя,
– написали в академии.