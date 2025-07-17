Почти через год после смерти: стало известно о гибели защитника из Киевской области Тараса Шацкого
- Тарас Шацкий, воин из Киевской области, погиб в августе 2024 года возле Новогродовки в Донецкой области.
- Защитник служил сапером. Погиб во время выполнения боевого задания.
В Донецкой области, защищая Украину от российских захватчиков, погиб воин из Киевской области Тарас Шацкий. Герой пал еще в августе 2024 года, однако об этом стало известно только сейчас.
Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на Белоцерковскую городскую территориальную общину.
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Что известно о гибели Тараса Шацкого?
О гибели украинского защитника Тараса Шацкого стало известно 15 июля. Воин 1983 года рождения.
Тарас Шацкий служил сапером инженерно-саперного взвода мотопехотного батальона одной из воинских частей.
Погиб 24 августа 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новогродовка Покровского района Донецкой области,
– сообщили в пресс-службе общины.
Также подчеркнули, что защитник был верен военной присяге на верность украинскому народу. Выразили соболезнования родным и близким.
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24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Тараса Шацкого. Вечная память и слава Герою!