Не могли идентифицировать почти год: погиб оператор БпЛА из Прикарпатья Мирослав Коза

Украина потеряла еще одного преданного защитника своей независимости. 24 февраля официально подтвердили гибель украинского военного Мирослава Козы, тело которого долгое время не могли идентифицировать.

Об этом сообщил городской голова Долины, что на Прикарпатье, Иван Дырив.

Что известно о защитнике?

Погиб украинский оператор беспилотников из Прикарпатья Мирослав Коза 11 ноября 2025 года. Свой последний бой принял вблизи населенного Васильевка Покровского района Донецкой области – именно там военный получил смертельные ранения в результате удара вражеским FPV-дроном по пункту дистанционного пилотирования.

Тело воина эвакуировали из района боевых действий, однако в течение длительного времени оно оставалось неидентифицированным.

Долгое время родные, друзья и собратья жили с надеждой и мучительной неизвестностью. Только 24 февраля личность погибшего удалось официально подтвердить.

Его подвиг – неоценим. Его мужество, преданность воинскому долгу и любовь к Родине навсегда останутся в нашей памяти,

– подчеркнул городской голова.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Мирослава Козы.

