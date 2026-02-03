Львовщину всколыхнула печальная весть: на щите возвращается герой Сергей Кириченко
- Сергей Кириченко, защитник Украины из Дрогобыча, официально признан погибшим после года пребывания в статусе "без вести пропавший".
- Прощание и похороны состоятся 3 февраля в Дрогобыче, с церемонией в Храме Святого Апостола Андрея Первозванного.
После года пребывания в статусе "без вести пропавший" официально подтвердилась гибель защитника Украины из Дрогобыча, что на Львовщине – Сергея Кириченко. Воина мобилизовали в 2024 году, а с ноября он выполнял боевые задачи по защите государства в составе механизированного батальона воинской части А4447.
Об этом сообщили в Дрогобычском городском совете.
Что известно о Сергее Кириченко?
Защитник Украины Сергей Кириченко родился 27 апреля 1973 года в Бориславе, впрочем подавляющее большинство времени провел в Дрогобыче. Здесь учился в общеобразовательной школе №4, а затем – в ВПУ №15, где получил строительную специальность.
После завершения обучения работал в строительной отрасли.
В последние годы военнослужащий жил в Бориславе вместе с матерью.
В ряды Вооруженных сил Кириченко мобилизовали в 2025 году, а уже с ноября он выполнял боевые задачи в составе механизированного батальона воинской части А4447.
Связь с защитником оборвалась 3 февраля 2025 года. Тогда Сергей выполнял боевую задачу вблизи населенного пункта Дачное на Покровском направлении фронта. Погиб воин в результате вражеского минометного обстрела. С тех пор он считался пропавшим без вести.
Только теперь его гибель официально подтвердили – это позволит вернуть тело героя домой для достойного захоронения.
У защитника остались мама, сын, дочь, бывшая жена и тетя.
Когда и где состоится прощание с героем?
В Дрогобычском городском совете сообщили, что прощание с защитником состоится в годовщину его гибели – 3 февраля.
Встреча траурного кортежа состоится на перекрестке Героев в 14:00.
В 14:30 на площади Рынок проведут общегородское прощание.
Чин похорон начнется в 15:00 в Храме Святого Апостола Андрея Первозванного, что на улице Пилипа Орлика.
Похоронят павшего воина на кладбище по улице Пилипа Орлика.
Кого еще недавно потеряла Украина?
31 января Черниговщина попрощалась с пятью защитниками Украины. Среди них: Сергей Тупица, Александр Билодид, Александр Миколенко, Виталий Гавриленко и Виталий Музыченко.
22 января 2026 года во время боевого слаживания (учений) оборвалась жизнь 42-летнего Виталия Музыченко.
Евгений Лукаш, молодой воин с Полтавщины, погиб на Сумском направлении, не дожив несколько дней до 19-летия. Прощание с Евгением состоялось 31 января в Лубнах, после чего его похоронили в селе Вязовок.