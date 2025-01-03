В боях на Луганщине погиб защитник из Тернопольщины Назарий Смоляк

На фронте погиб защитник из Тернопольской области Назарий Смоляк. Герой полег 28 декабря выполняя боевое задание.

Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Тернополя Сергея Надала.

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Погиб защитник Назарий Смоляк

Назарий Смоляк погиб 28 декабря. Украинский защитник отдал жизнь, выполняя боевое задание на Луганщине.

Назарий – пример несокрушимости духа наших воинов. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким. Вечная слава Герою!

– написал Сергей Надал.

У Великоберезовицкой поселковой общине рассказали, что Назарий Смоляк родом из села Лучка. В ряды ВСУ присоединился в ноябре 2024 года.

Защитнику навсегда 25. У Героя осталась мать и две сестры.

Чин похорон начнется в пятницу, 3 января, в 11:00 в доме Печали в Тернополе. Откуда траурное шествие пройдет на Микулинецкое кладбище.

Похоронят Героя Назария Смоляка на Аллее Славы рядом с другими военнослужащими, которые отдали свою жизнь за независимость Украины.

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Погиб защитник Назарий Смоляк / Фото из фейсбука Великоберезовецкой общины

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Назария Смоляка. Вечная память и слава Герою!