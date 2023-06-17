Погибли волонтеры: оккупанты обстреляли село Гурьев Казачок и попали в гражданское авто

Российские оккупанты 17 июня обстреляли село Гурьев Казачок в Харьковской области. Вражеская ракета попала в автомобиль.

Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – рассказал, что сейчас устанавливают детали трагедии. По предварительным данным, в автомобиле находились 4 человека. Впоследствии установили, что 2.

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По уточненным данным, в результате прямого попадания оккупантов из ПТКР "Корнет" погибли 2 жителя пгт Золочев. В автомобиле находились 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

Синегубов подчеркнул, что удар по автомобилю – очередной террор россиян против мирного населения Украины.

Накануне оккупанты атаковали Киевщину

Российские оккупанты 16 июня атаковали ракетами Киевщину. Сначала сообщалось, что пострадали 4 человека. Среди них – двое детей. Но позже количество пострадавших выросло почти вдвое.

"Количество пострадавших от ракетного удара увеличилось – 7 человек обратились к врачам. К счастью, у них нет серьезных трав. Мы понимаем, что это не последнее обращение граждан", – рассказали в полиции.

Российские оккупанты будут привлечены к ответственности за все свои преступления.

Украинцев предупреждают об угрозе новых ударов

По состоянию на 17 июня украинцы предупреждают об угрозе новых ракетных ударов. Враг переформатировал свою корабельную группировку.

"На боевое дежурство в Черном море выведены 2 надводных ракетоносителя. Общий залп "Калибров" может достигать 16. Уровень ракетной угрозы – вновь повышен", – говорится в сообщении.

В Черном море находится до 7 враждебных кораблев, а в Азовском – 1. Людей призывают не пренебрегать воздушными тревогами. Когда извещают об угрозе, необходимо немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Это спасает жизнь.

Кроме того, людей призывают доверять только информацию из официальных источников. Воздушные силы теперь начали извещать об угрозе атак ракетами и дронами.