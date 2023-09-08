Отдал жизнь за независимость Украины: под Бахмутом погиб 25-летний воин Игорь Бабко
Под Бахмутом погиб молодой украинский защитник. Игорь Бабко не дожил до своего 26-летия всего 9 дней. Герою навсегда 25.
Игорь Бабко родом из села Мисюровка в Хмельницкой области. Печальное известие сообщили в старостинском округе с центром в селе Олешин, пишет 24 Канал.
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20 июля воину должно было исполниться 26 лет
Игорь Бабко родился 20 июля 1997 года в Мисюровке Старосинявской поселковой общины. С 2017 года защищал Родину от агрессора на Востоке.
Погиб 11 июля под Бахмутом. У воина остались возлюбленная и родители.
Выражаем искренние соболезнования, склоняем низко головы перед всей семьей Героя. Вечная память и слава Герою, Герои не умирают,
– отметили в старостинской округе.
Также обратились к общине и призывали достойно встретить Героя и провести его в последний путь. Прощание с Игорем Бабко состоится 8 сентября с 12 до 13 часов в Хмельницком.
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