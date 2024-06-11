Нашли в день рождения: установили личность погибшего в Карпатах возле границы с Румынией

Госпогранслужба Украины 9 июня обнаружила тело мужчины без признаков жизни в горах возле румынской границы. Сейчас личность погибшего уже установили.

Согласно сообщению пограничной службы, мужчину нашли мертвым в день его рождения на склоне горы Поп Иван Мармарошский. Ему должно было исполниться 38 лет.

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Погибший приехал из Харьковской области

В ГПСУ сообщают, что погибший, которого нашли на днях недалеко от границы, оказался жителем Харьковщины. Он считался без вести пропавшим с ноября 2023 года.

В ноябре 2023 года мужчину остановили на одном из контрольных постов при въезде в приграничье. По его словам, в Закарпатье он прибыл с целью покупки автомобиля. Однако пограничники установили, что настоящая цель – попытка незаконного пересечения границы,

– сообщают в Госпогранслужбе.

По словам пограничников, через несколько дней информация о его исчезновении появилась в базе розыска людей МВД. Вероятно, мужчина, все же, попытался незаконно пересечь границу, однако не смог преодолеть высокогорье.

Это не первый случай гибели на госгранице