Порывистый ветер и +24 градуса: прогноз погоды на 1 апреля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в понедельник, 1 апреля, будет довольно-таки теплой. Впрочем, без порывистого ветра не обойдется.
В первый день апреля в Украине будет малооблачно и без осадков. Днем до +24 градусов (в тени), передает 24 Канал.
Обратите внимание Апрель будет аномально теплым, но есть нюанс: синоптик сказал, чего ждать
Какая будет погода 1 апреля
В понедельник ветер будет преимущественно южный, 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, днем в Карпатах и западных областях значительно больше. Так, местами порывы достигнут 17 – 22 метров в секунду.
К счастью, никаких морозов или заморозков не ожидается. Ночью уже 5 – 10 тепла. Более того, на Западе даже до +14 градусов.
Днем в Украине 19 – 24. Однако, на высокогорье Карпат и побережье морей будет прохладнее. Так, 14 – 19 градусов тепла.
Смотрите также После каждого дождя будет солнце: невероятные фото столицы, омытой ливнем
Интересно Настоящий апокалипсис: в Киеве выпал град, а Днепр заполонили темные облака
Какая будет температура в крупных городах
- Киев +21...+23,
- Ужгород +24...+26,
- Львов +24...+26,
- Ивано-Франковск +24...+26,
- Тернополь +23...+25,
- Черновцы +23...+25,
- Хмельницкий +23...+25,
- Луцк +22...+24,
- Ровно +22...+24,
- Житомир +23...+25,
- Винница +25...+27,
- Одесса +13...+15,
- Николаев +20...+22,
- Херсон +21...+23,
- Симферополь +20...+22,
- Кропивницкий +20...+22,
- Черкассы +20...+22,
- Чернигов +20...+22,
- Сумы +19...+21,
- Полтава +19...+21,
- Днепр +21...+23,
- Запорожье +20...+22,
- Донецк +22...+24,
- Луганск +22...+24,
- Харьков +21...+23.
Важно Построенная на костях тысяч украинцев: что известно о легендарной ДнепроГЭС, по которой ударила Россия
Прогноз на месяц
Заметим, что Укргидрометцентр также обнародовал общий прогноз на апрель. Так, синоптики отметили, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах 8 – 13 тепла, в Карпатах 6 – 7 градусов.
Кстати, это близко к норме. Впрочем, в большинстве западных, Винницкой и Одесской областях на 1 – 1,5 градуса выше нормы.
Между тем месячное количество осадков ожидается в пределах 30 – 52 миллиметров. В Карпатах 60 – 89, что в пределах нормы.