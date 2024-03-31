Порывистый ветер и +24 градуса: прогноз погоды на 1 апреля

Погода в понедельник, 1 апреля, будет довольно-таки теплой. Впрочем, без порывистого ветра не обойдется.

В первый день апреля в Украине будет малооблачно и без осадков. Днем до +24 градусов (в тени), передает 24 Канал.

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Какая будет погода 1 апреля

В понедельник ветер будет преимущественно южный, 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, днем в Карпатах и западных областях значительно больше. Так, местами порывы достигнут 17 – 22 метров в секунду.

К счастью, никаких морозов или заморозков не ожидается. Ночью уже 5 – 10 тепла. Более того, на Западе даже до +14 градусов.

Днем в Украине 19 – 24. Однако, на высокогорье Карпат и побережье морей будет прохладнее. Так, 14 – 19 градусов тепла.

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Погода на 1 апреля / Скриншот с Укргидрометцентра

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Какая будет температура в крупных городах

Киев +21...+23,

Ужгород +24...+26,

Львов +24...+26,

Ивано-Франковск +24...+26,

Тернополь +23...+25,

Черновцы +23...+25,

Хмельницкий +23...+25,

Луцк +22...+24,

Ровно +22...+24,

Житомир +23...+25,

Винница +25...+27,

Одесса +13...+15,

Николаев +20...+22,

Херсон +21...+23,

Симферополь +20...+22,

Кропивницкий +20...+22,

Черкассы +20...+22,

Чернигов +20...+22,

Сумы +19...+21,

Полтава +19...+21,

Днепр +21...+23,

Запорожье +20...+22,

Донецк +22...+24,

Луганск +22...+24,

Харьков +21...+23.

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Прогноз на месяц

Заметим, что Укргидрометцентр также обнародовал общий прогноз на апрель. Так, синоптики отметили, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах 8 – 13 тепла, в Карпатах 6 – 7 градусов.

Кстати, это близко к норме. Впрочем, в большинстве западных, Винницкой и Одесской областях на 1 – 1,5 градуса выше нормы.

Между тем месячное количество осадков ожидается в пределах 30 – 52 миллиметров. В Карпатах 60 – 89, что в пределах нормы.