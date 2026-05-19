Преимущественно жара с дождями, грозами и шквалами: погода на 20 мая
Среда, 20 мая, будет в Украине преимущественно жаркой. В то же время в части страны несколько похолодает и пройдут дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какой будет погода 20 мая?
В среду будет облачно с прояснениями.
Умеренные дожди; днем в Украине, кроме большинства западных областей, грозы, в южной части, большинстве центральных и Житомирской областях местами значительные дожди,
– предупредили синоптики.
По стране в этот день ветер будет преимущественно северный, 5 – 10 метров в секунду.
Ночью термометры будут показывать +12 – +17, днем – +22 – +27.
Важно! Чтобы защититься от негативного влияния жаркой погоды, одевайте головные уборы, пейте больше воды, выбирайте светлую, свободную и удобную одежду из натуральных тканей. Специалисты советуют ограничить пребывание на улице с 12:00 до 16:00. Особенно внимательными стоит быть детям, пожилым людям и тем, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы.
Жара отступила пока только в западных областях. 20 мая там ночью будет +8 – +13, а днем +18 – +23.
Обратите внимание! Укргидрометцентр предупредил украинцев об опасных метеорологических явлениях. Днем 20 мая в Украине, кроме большинства западных областей, грозы. А в южной части, центральных (кроме Полтавской) и Житомирской областях местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Объявлен I уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Опасные метеоявления в Украине 20 мая / Карта Укргидрометцентра
Температура воздуха в крупнейших городах
- Киев +23...+25;
- Ужгород +22...+24;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +20...+22;
- Тернополь +20...+22;
- Черновцы +20...+22;
- Хмельницкий +21...+23;
- Луцк +20...+22;
- Ровно +20...+22;
- Житомир +22...+24;
- Винница +23...+25;
- Одесса +23...+25;
- Николаев +23...+25;
- Херсон +23...+25;
- Симферополь +22...+24;
- Кропивницкий +24...+26;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +24...+26;
- Сумы +25...+27;
- Полтава +24...+26;
- Днепр +24...+26;
- Запорожье +23...+25;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +26...+28;
- Харьков +25...+27.
Прогноз погоды на 20 мая / Карта Укргидрометцентра
По Украине прокатилась непогода
17 мая мощный ливень накрыл Днепр. Непогода привела к масштабным подтоплениям, превратив улицы в реки. Наибольшее подтопление зафиксировали на проспекте Дмитрия Яворницкого, жилом массиве "Парус" и в районе Железнодорожной.
А 16 мая ливень накрыл западные области, а еще выпал град, который кое-где собирали горстями. Кроме того, на Закарпатье молния попала в дом, возник пожар.
Какой будет погода в ближайшее время?
Погода на территории Украины пока остается переменчивой. Несмотря на дожди и грозы, ожидается постепенное повышение температуры.
Как рассказал начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу", метеорологическое лето в Украине наступает после устойчивого перехода температур через +15 градусов. Сначала это происходит в конце первой декады мая в Закарпатской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях, в крайних западных областях – в период 25 – 30 мая.
А заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для РБК-Украина отметил, что неустойчивая погода с периодами кратковременных дождей в большинстве областей сохранится до 25 мая.
Какой будет погода летом?
Синоптики ранее также высказались о лете 2026 года. Свои первые прогнозы дала метеоролог Вера Балабух. Она предположила, что летом в Украине погода будет комфортной, но местами жаркой и несколько выше климатической нормы.
В то же время в эксклюзивном интервью для 24 Канала Наталья Птуха отметила, что погодные процессы в Украине могут отличаться от глобальных континентальных процессов. Например, январь 2026 в мире был одним из самых теплых за всю историю наблюдений, а вот в Украине наоборот холодным.