Преимущественно жара с дождями, грозами и шквалами: погода на 20 мая

Среда, 20 мая, будет в Украине преимущественно жаркой. В то же время в части страны несколько похолодает и пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода 20 мая?

В среду будет облачно с прояснениями.

Умеренные дожди; днем в Украине, кроме большинства западных областей, грозы, в южной части, большинстве центральных и Житомирской областях местами значительные дожди,

– предупредили синоптики.

По стране в этот день ветер будет преимущественно северный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью термометры будут показывать +12 – +17, днем – +22 – +27.

Важно! Чтобы защититься от негативного влияния жаркой погоды, одевайте головные уборы, пейте больше воды, выбирайте светлую, свободную и удобную одежду из натуральных тканей. Специалисты советуют ограничить пребывание на улице с 12:00 до 16:00. Особенно внимательными стоит быть детям, пожилым людям и тем, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

Жара отступила пока только в западных областях. 20 мая там ночью будет +8 – +13, а днем +18 – +23.

Обратите внимание! Укргидрометцентр предупредил украинцев об опасных метеорологических явлениях. Днем 20 мая в Украине, кроме большинства западных областей, грозы. А в южной части, центральных (кроме Полтавской) и Житомирской областях местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.



Объявлен I уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Опасные метеоявления в Украине 20 мая / Карта Укргидрометцентра

Температура воздуха в крупнейших городах

Киев +23...+25;

Ужгород +22...+24;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +20...+22;

Тернополь +20...+22;

Черновцы +20...+22;

Хмельницкий +21...+23;

Луцк +20...+22;

Ровно +20...+22;

Житомир +22...+24;

Винница +23...+25;

Одесса +23...+25;

Николаев +23...+25;

Херсон +23...+25;

Симферополь +22...+24;

Кропивницкий +24...+26;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +24...+26;

Сумы +25...+27;

Полтава +24...+26;

Днепр +24...+26;

Запорожье +23...+25;

Донецк +24...+26;

Луганск +26...+28;

Харьков +25...+27.

Прогноз погоды на 20 мая / Карта Укргидрометцентра

По Украине прокатилась непогода

17 мая мощный ливень накрыл Днепр. Непогода привела к масштабным подтоплениям, превратив улицы в реки. Наибольшее подтопление зафиксировали на проспекте Дмитрия Яворницкого, жилом массиве "Парус" и в районе Железнодорожной.

А 16 мая ливень накрыл западные области, а еще выпал град, который кое-где собирали горстями. Кроме того, на Закарпатье молния попала в дом, возник пожар.

Какой будет погода в ближайшее время?

Погода на территории Украины пока остается переменчивой. Несмотря на дожди и грозы, ожидается постепенное повышение температуры.

Как рассказал начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу", метеорологическое лето в Украине наступает после устойчивого перехода температур через +15 градусов. Сначала это происходит в конце первой декады мая в Закарпатской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях, в крайних западных областях – в период 25 – 30 мая.

А заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для РБК-Украина отметил, что неустойчивая погода с периодами кратковременных дождей в большинстве областей сохранится до 25 мая.

Какой будет погода летом?

Синоптики ранее также высказались о лете 2026 года. Свои первые прогнозы дала метеоролог Вера Балабух. Она предположила, что летом в Украине погода будет комфортной, но местами жаркой и несколько выше климатической нормы.

В то же время в эксклюзивном интервью для 24 Канала Наталья Птуха отметила, что погодные процессы в Украине могут отличаться от глобальных континентальных процессов. Например, январь 2026 в мире был одним из самых теплых за всю историю наблюдений, а вот в Украине наоборот холодным.