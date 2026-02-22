Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Синоптики предупредили о мокром снеге, который будет налипать.

Какой прогноз погоды на 23 февраля?

Будет облачно. Ночью в западных, северных, Винницкой области, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, умеренный мокрый снег и дождь (ночью на Закарпатье и в Карпатах значительные осадки).

В северных, Винницкой, ночью и в западных, днем и в Черкасской и Полтавской областях налипание мокрого снега, местами гололед; на дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров на секунду, в Карпатах порывы 15 – 20 метров на секунду.

Температура ночью -1...-6, на северо-востоке страны, Черкасской и Кировоградской областях -7...-12, в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой области от +2 до -3.

Днем в Украине от -3 до +2, на западе и в южной части страны +2...+7.

Какой будет погода в Киеве?

Здесь также облачно. Мокрый снег, местами с дождем; налипание мокрого снега, по области местами гололед. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью и днем от -3 до +2. В Киеве ночью и днем около нуля.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

23 февраля в северных, Винницкой, ночью и в западных, днем и в Черкасской и Полтавской областях налипание мокрого снега.

В Карпатах в течение суток порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Ночью на Закарпатье и в Карпатах значительный мокрый снег и дождь.

На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица. Из-за этого объявлен І уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта,

– напомнили синоптики.



Желтый уровень опасности 23 февраля 2026 года / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев -1...+1

Ужгород +5...+7

Львов +6...+8

Ивано-Франковск +6...+8

Тернополь +4...+6

Черновцы +5...+7

Хмельницкий +4...+6

Луцк +4...+6

Ровно +4...+6

Житомир -1...+1

Винница -1...+1

Одесса +3...+5

Николаев +4...+6

Херсон +4...+6

Симферополь +6...+8

Кропивницкий -1...+1

Черкассы -1...+1

Чернигов -1...+1

Сумы 0...-2

Полтава -1...+1

Днепр +2...+4

Запорожье +4...+6

Донецк 0...+2

Луганск -3...-1

Харьков 0...-2



Прогноз погоды в Украине на 23 февраля / Укргидрометцентр

Будет ли еще сильный снег в Украине?

Представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказал, что пока метеорологическая весна не наступила. Но сильные снегопады уже вряд ли будут.