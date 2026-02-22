Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Синоптики предупредили о мокром снеге, который будет налипать.
Какой прогноз погоды на 23 февраля?
Будет облачно. Ночью в западных, северных, Винницкой области, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, умеренный мокрый снег и дождь (ночью на Закарпатье и в Карпатах значительные осадки).
В северных, Винницкой, ночью и в западных, днем и в Черкасской и Полтавской областях налипание мокрого снега, местами гололед; на дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица.
Ветер преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров на секунду, в Карпатах порывы 15 – 20 метров на секунду.
Температура ночью -1...-6, на северо-востоке страны, Черкасской и Кировоградской областях -7...-12, в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой области от +2 до -3.
Днем в Украине от -3 до +2, на западе и в южной части страны +2...+7.
Какой будет погода в Киеве?
Здесь также облачно. Мокрый снег, местами с дождем; налипание мокрого снега, по области местами гололед. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура по области ночью и днем от -3 до +2. В Киеве ночью и днем около нуля.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
23 февраля в северных, Винницкой, ночью и в западных, днем и в Черкасской и Полтавской областях налипание мокрого снега.
В Карпатах в течение суток порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Ночью на Закарпатье и в Карпатах значительный мокрый снег и дождь.
На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица. Из-за этого объявлен І уровень опасности (желтый).
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта,
– напомнили синоптики.
Желтый уровень опасности 23 февраля 2026 года / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев -1...+1
- Ужгород +5...+7
- Львов +6...+8
- Ивано-Франковск +6...+8
- Тернополь +4...+6
- Черновцы +5...+7
- Хмельницкий +4...+6
- Луцк +4...+6
- Ровно +4...+6
- Житомир -1...+1
- Винница -1...+1
- Одесса +3...+5
- Николаев +4...+6
- Херсон +4...+6
- Симферополь +6...+8
- Кропивницкий -1...+1
- Черкассы -1...+1
- Чернигов -1...+1
- Сумы 0...-2
- Полтава -1...+1
- Днепр +2...+4
- Запорожье +4...+6
- Донецк 0...+2
- Луганск -3...-1
- Харьков 0...-2
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля / Укргидрометцентр
Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь. 24 Канал постоянно обновляет прогноз не только областных центров, но и большинства районов.
Будет ли еще сильный снег в Украине?
Представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказал, что пока метеорологическая весна не наступила. Но сильные снегопады уже вряд ли будут.