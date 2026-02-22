Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Синоптики предупредили о мокром снеге, который будет налипать.

К теме Когда придет потепление и повысится температура в Украине, и что ждать от погоды после этого

Какой прогноз погоды на 23 февраля?

Будет облачно. Ночью в западных, северных, Винницкой области, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, умеренный мокрый снег и дождь (ночью на Закарпатье и в Карпатах значительные осадки).

В северных, Винницкой, ночью и в западных, днем и в Черкасской и Полтавской областях налипание мокрого снега, местами гололед; на дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров на секунду, в Карпатах порывы 15 – 20 метров на секунду.

Температура ночью -1...-6, на северо-востоке страны, Черкасской и Кировоградской областях -7...-12, в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой области от +2 до -3.

Днем в Украине от -3 до +2, на западе и в южной части страны +2...+7.

Какой будет погода в Киеве?

Здесь также облачно. Мокрый снег, местами с дождем; налипание мокрого снега, по области местами гололед. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью и днем от -3 до +2. В Киеве ночью и днем около нуля.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

23 февраля в северных, Винницкой, ночью и в западных, днем и в Черкасской и Полтавской областях налипание мокрого снега.

В Карпатах в течение суток порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Ночью на Закарпатье и в Карпатах значительный мокрый снег и дождь.

На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица. Из-за этого объявлен І уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта,
– напомнили синоптики.


Желтый уровень опасности 23 февраля 2026 года / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

  • Киев -1...+1
  • Ужгород +5...+7
  • Львов +6...+8
  • Ивано-Франковск +6...+8
  • Тернополь +4...+6
  • Черновцы +5...+7
  • Хмельницкий +4...+6
  • Луцк +4...+6
  • Ровно +4...+6
  • Житомир -1...+1
  • Винница -1...+1
  • Одесса +3...+5
  • Николаев +4...+6
  • Херсон +4...+6
  • Симферополь +6...+8
  • Кропивницкий -1...+1
  • Черкассы -1...+1
  • Чернигов -1...+1
  • Сумы 0...-2
  • Полтава -1...+1
  • Днепр +2...+4
  • Запорожье +4...+6
  • Донецк 0...+2
  • Луганск -3...-1
  • Харьков 0...-2


Прогноз погоды в Украине на 23 февраля / Укргидрометцентр

Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь. 24 Канал постоянно обновляет прогноз не только областных центров, но и большинства районов.

Будет ли еще сильный снег в Украине?

Представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказал, что пока метеорологическая весна не наступила. Но сильные снегопады уже вряд ли будут.