Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Синоптики попередили, що йтиме мокрий сніг, який налипатиме.

Який прогноз погоди на 23 лютого?

Буде хмарно. Вночі у західних, північних, Вінницькій області, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, помірний мокрий сніг та дощ (вночі на Закарпатті та в Карпатах значні опади).

У північних, Вінницькій, вночі і у західних, вдень і в Черкаській та Полтавській областях налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь; на дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, в Карпатах пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі -1...-6, на північному сході країни, Черкащині та Кіровоградщині -7...-12, у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій області від +2 до -3.

Вдень в Україні від -3 до +2, на заході та у південній частині країни +2...+7.

Якою буде погода в Києві?

Тут також хмарно. Мокрий сніг, місцями з дощем; налипання мокрого снігу, по області подекуди ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі та вдень від -3 до +2. У Києві вночі та вдень близько нуля.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

23 лютого у північних, Вінницькій, вночі і у західних, вдень і в Черкаській та Полтавській областях налипання мокрого снігу.

У Карпатах впродовж доби пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Уночі на Закарпатті та в Карпатах значний мокрий сніг та дощ.

На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту,
– нагадали синоптики.


Жовтий рівень небезпеки 23 лютого 2026 / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

  • Київ -1...+1
  • Ужгород +5...+7
  • Львів +6...+8
  • Івано-Франківськ +6...+8
  • Тернопіль +4...+6
  • Чернівці +5...+7
  • Хмельницький +4...+6
  • Луцьк +4...+6
  • Рівне +4...+6
  • Житомир -1...+1
  • Вінниця -1...+1
  • Одеса +3...+5
  • Миколаїв +4...+6
  • Херсон +4...+6
  • Сімферополь +6...+8
  • Кропивницький -1...+1
  • Черкаси -1...+1
  • Чернігів -1...+1
  • Суми 0...-2
  • Полтава -1...+1
  • Дніпро +2...+4
  • Запоріжжя +4...+6
  • Донецьк 0...+2
  • Луганськ -3...-1
  • Харків 0...-2


Прогноз погоди в Україні на 23 лютого / Укргідрометцентр

Чи засніжить ще Україну?

Представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповів, що наразі метеорологічна весна не настала. Та сильні снігопади вже навряд чи будуть.