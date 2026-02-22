Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Синоптики попередили, що йтиме мокрий сніг, який налипатиме.

Який прогноз погоди на 23 лютого?

Буде хмарно. Вночі у західних, північних, Вінницькій області, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, помірний мокрий сніг та дощ (вночі на Закарпатті та в Карпатах значні опади).

У північних, Вінницькій, вночі і у західних, вдень і в Черкаській та Полтавській областях налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь; на дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, в Карпатах пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі -1...-6, на північному сході країни, Черкащині та Кіровоградщині -7...-12, у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій області від +2 до -3.

Вдень в Україні від -3 до +2, на заході та у південній частині країни +2...+7.

Якою буде погода в Києві?

Тут також хмарно. Мокрий сніг, місцями з дощем; налипання мокрого снігу, по області подекуди ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі та вдень від -3 до +2. У Києві вночі та вдень близько нуля.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

23 лютого у північних, Вінницькій, вночі і у західних, вдень і в Черкаській та Полтавській областях налипання мокрого снігу.

У Карпатах впродовж доби пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Уночі на Закарпатті та в Карпатах значний мокрий сніг та дощ.

На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту,

– нагадали синоптики.



Жовтий рівень небезпеки 23 лютого 2026 / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ -1...+1

Ужгород +5...+7

Львів +6...+8

Івано-Франківськ +6...+8

Тернопіль +4...+6

Чернівці +5...+7

Хмельницький +4...+6

Луцьк +4...+6

Рівне +4...+6

Житомир -1...+1

Вінниця -1...+1

Одеса +3...+5

Миколаїв +4...+6

Херсон +4...+6

Сімферополь +6...+8

Кропивницький -1...+1

Черкаси -1...+1

Чернігів -1...+1

Суми 0...-2

Полтава -1...+1

Дніпро +2...+4

Запоріжжя +4...+6

Донецьк 0...+2

Луганськ -3...-1

Харків 0...-2



Прогноз погоди в Україні на 23 лютого / Укргідрометцентр

Чи засніжить ще Україну?

Представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповів, що наразі метеорологічна весна не настала. Та сильні снігопади вже навряд чи будуть.