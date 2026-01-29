От осадков до плюсовых температур: прогноз погоды в Украине на 30 января
В пятницу, 30 января, погода в Украине будет относительно теплой, но местами прогнозируют осадки. В конце месяца еще будут будут будут морозные ночи и одновременно более теплые дни.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Смотрите также Потеплеет ли в Украине в феврале: синоптики сделали первый прогноз на месяц
Какой будет погода 30 января?
В Украине в пятницу, 30 января, прогнозируют облачную погоду. Небольшой снег может пройти в северо-западных и большинстве северных областей. Днем осадки прогнозируют и на Сумщине. На Юге, Одесской и Николаевской областях может быть дождь, местами значительный.
В течение суток температура воздуха может меняться от 7 до 12 градусов мороза. На Юге столбики термометров будут показывать ночью и днем +1...+6 градусов тепла, а в Крыму воздух может прогреться до 12 градусов тепла.
На остальной территории прогнозируют мокрый снег и дождь. В центральных и Харьковской областях может быть гололед и налипание мокрого снега. В течение суток температура будет колебаться в пределах 0 – 5 градусов мороза.
На Закарпатье существенных осадков не прогнозируют. Температура будет меняться от одного градуса мороза до 4 градусов тепла.
Синоптики прогнозируют в ночные часы и утром туман местами в большинстве южных регионов, Кировоградской и Днепропетровской областях. Ветер будет достигать 7 – 12 метров в секунду. На Северо-Востоке днем местами порывы могут усиливаться до 15 – 20 метров в секунду.
Из-за гололеда и налипания мокрого снега в части Украины объявили первый (желтый) уровень опасности. Непогода прогнозируется на территории, кроме Юга и Юго-Востока.
Какая погода прогнозируется в областных центрах?
- Киев -11...-9;
- Ужгород +1...+3;
- Львов -8...-6;
- Ивано-Франковск -8...-6;
- Тернополь -9...-7;
- Черновцы -7...-5;
- Хмельницкий -10...-8;
- Луцк -10...-8;
- Ровно -10...-8;
- Житомир -10...-8;
- Винница -4...-2;
- Одесса +3...+5;
- Николаев +3...+5;
- Херсон +3...+5;
- Симферополь +9...+11;
- Кропивницкий 0...+2;
- Черкассы -4...-2;
- Чернигов -11...-9;
- Сумы -11...-9;
- Полтава -3...-1;
- Днепр +3....+5;
- Запорожье +3....+5;
- Донецк +3...+5;
- Луганск +1...+3;
- Харьков -3...-1.
Прогноз погоды в Украине на 30 января / Карта Укргидрометцентра
Какая погода будет в феврале?
С 1 по 3 февраля в Украине ожидается резкое снижение температуры даже до 30 градусов мороза. особенно похолодания коснутся Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областей.
По прогнозам синоптиков, в южных и восточных областях Украины предполагаются незначительные морозы, столбики термометров будут показывать около 0 градусов или меньше.
Перед морозами будет прохождение циклона через юго-восточные регионы. Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Канала рассказала, что в той части страны снова могут быть осадки в виде умеренного мокрого снега и дождя.