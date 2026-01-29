От осадков до плюсовых температур: прогноз погоды в Украине на 30 января

В пятницу, 30 января, погода в Украине будет относительно теплой, но местами прогнозируют осадки. В конце месяца еще будут будут будут морозные ночи и одновременно более теплые дни.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Смотрите также Потеплеет ли в Украине в феврале: синоптики сделали первый прогноз на месяц

Какой будет погода 30 января?

В Украине в пятницу, 30 января, прогнозируют облачную погоду. Небольшой снег может пройти в северо-западных и большинстве северных областей. Днем осадки прогнозируют и на Сумщине. На Юге, Одесской и Николаевской областях может быть дождь, местами значительный.

В течение суток температура воздуха может меняться от 7 до 12 градусов мороза. На Юге столбики термометров будут показывать ночью и днем +1...+6 градусов тепла, а в Крыму воздух может прогреться до 12 градусов тепла.

На остальной территории прогнозируют мокрый снег и дождь. В центральных и Харьковской областях может быть гололед и налипание мокрого снега. В течение суток температура будет колебаться в пределах 0 – 5 градусов мороза.

На Закарпатье существенных осадков не прогнозируют. Температура будет меняться от одного градуса мороза до 4 градусов тепла.

Синоптики прогнозируют в ночные часы и утром туман местами в большинстве южных регионов, Кировоградской и Днепропетровской областях. Ветер будет достигать 7 – 12 метров в секунду. На Северо-Востоке днем местами порывы могут усиливаться до 15 – 20 метров в секунду.

Из-за гололеда и налипания мокрого снега в части Украины объявили первый (желтый) уровень опасности. Непогода прогнозируется на территории, кроме Юга и Юго-Востока.

Какая погода прогнозируется в областных центрах?

Киев -11...-9;

Ужгород +1...+3;

Львов -8...-6;

Ивано-Франковск -8...-6;

Тернополь -9...-7;

Черновцы -7...-5;

Хмельницкий -10...-8;

Луцк -10...-8;

Ровно -10...-8;

Житомир -10...-8;

Винница -4...-2;

Одесса +3...+5;

Николаев +3...+5;

Херсон +3...+5;

Симферополь +9...+11;

Кропивницкий 0...+2;

Черкассы -4...-2;

Чернигов -11...-9;

Сумы -11...-9;

Полтава -3...-1;

Днепр +3....+5;

Запорожье +3....+5;

Донецк +3...+5;

Луганск +1...+3;

Харьков -3...-1.



Прогноз погоды в Украине на 30 января / Карта Укргидрометцентра

Какая погода будет в феврале?