Уже в августе: в каких областях могут ударить заморозки
Источник:ТСН
Ожидается, что август 2024 года в Украине будет жарким. Впрочем, уже в конце месяца могут ударить заморозки.
Об этом сообщил заместитель директора Укргидрометцентра. Анатолий Прокопенко рассказал, каким будет последний месяц лета.
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Заморозки в августе
Эксперт отметил, что в целом август характеризуется устойчивой антициклональной погодой. То есть солнечных дней будет много, а дождливых – наоборот.
По прогнозу, днем будет жарко, как в июле, а ночи станут холоднее. Повторение экстремальной жары, которая была во второй месяц лета, маловероятно.
В конце августа уже ожидаемы заморозки в северных и центральных областях. Они бывают не каждый год, но в конце месяца возможны,
– отметил заместитель директора Укргидрометцентра.
Прокопенко отметил, что таких явлений, как сильные грозы, ливни, шквалы и так далее в августе бывает мало. В отличие от июня и июля, этого месяца более устойчивая и прогнозируемая.
Эксперт добавил, что август начнется жарой из-за поступления горячего воздуха из северной Африки. Далее температура будет снижаться до комфортной.
Читайте также Сильные дожди, грозы и шквалы накроют часть Украины: где будет бушевать непогодаКраткая климатическая характеристика августа. Абсолютный минимум температуры воздуха 1 – 7 градусов тепла, на побережье морей 8 – 13. Тем временем в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами 0 – 2 градуса мороза.
Ранее в Укргидрометцентре сделали прогноз средней месячной температуры воздуха и количества осадков в августе 2024 года. В частности, отметили, что предполагается +20 – +26 градусов, в Карпатах +17 – +19, что на 2 градуса (на Юго-Востоке на 2,5) выше нормы.
Месячное количество осадков ожидается 34 – 77 миллиметров, в Карпатах 94 – 116, что в пределах нормы.
Погода на трое суток
- В течение 4 – 6 августа погода в Украине будет неустойчивой. Временами будут идти дожди с грозами.
- Синоптики прогнозировали, что в ночь на воскресенье в Черниговской и Сумской областях местами будут значительные дожди.
- 4 августа на Юге местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
- Ночью воскресенья +17 – +22, в западных и северных областях, 5 – 6 августа в Украине +12 – +17, а на Юге до +20 градусов.
- Днем на Западе +19 – +25, на Юге и Востоке +26 – +32. Тем временем на остальной территории Украины +22 – +28 градусов.