Какой погоды ждать в начале декабря: будут ли снегопады и сильные морозы

По прогнозу синоптиков, декабрь в Украине будет в пределах нормы. Ожидается классическая зимняя погода.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Наталья Птуха. Синоптик Укргидрометцентра сказала, ждать ли сильных снегопадов и морозов уже в начале месяца.

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Погода на начало декабря

По предварительным прогнозам, 1 декабря на территории Украины будет преобладать поле высокого давления – антициклон. Соответственно у нас могут быть даже прояснения, и преимущественно без осадков.

Если говорить, что по новому стилю Николая 6 декабря, скорее всего, будет без осадков в этот день. Однако все может поменяться. По расчетам на сегодня, начало декабря у нас без осадков, с умеренными зимними температурами. То есть без сильных морозов, но и без слишком высоких температур. Все в пределах нормы,

– отметила Наталья Птуха.

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Погода на месяц