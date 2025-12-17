Будут ли резкие изменения погоды в Украине в ближайшее время

Значительных изменений температурных показателей в Украине в течение следующих нескольких суток не будет. Существенных осадков также в ближайшее время ожидать не стоит.

В целом погода в основном будет спокойной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Изменится ли кардинально погода?

Резких изменений синоптики не прогнозируют. По данным Укргидрометцентра, ночью и утром 17-18 декабря в северных, северо-восточных и Черкасской областях ожидается туман. Он будет и местами по Украине в пятницу, 19 декабря.

Ветер будет двигаться в переменных направлениях, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы, согласно прогнозу, будет колебаться в уже привычных пределах от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

В дневное время столбики термометров будут показывать от 0 до 7 градусов тепла. В то же время на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны пока будет несколько теплее, там ожидается от 5 до 11 градусов тепла.

