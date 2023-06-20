На Киев движется сильная гроза: предупредили о падении деревьев и обрыве проводов

В Киеве и области днем 20 июня ожидается резкое ухудшение погоды. Поэтому ремонтные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим.

Синоптики прогнозируют сильный дождь и грозу. В результате непогоды в столице могут падать деревья.

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На Киев движется сильная гроза

В столице и области ремонтные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим. Так, во второй половине дня в Киеве и Киевской области прогнозируется дождь и гроза.

Поэтому энергетики ДТЭК будут работать в усиленном режиме, чтобы в случае аварий как можно быстрее их ликвидировать.

Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи,

– отметили в компании.

Отметим, что 20 июня в отдельных регионах предупреждается о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Речь идет о центральных областях и:

Сумской,

Николаевской,

Запорожской,

Донецкой,

Харьковской,

Житомирской области.

Что нельзя делать на улице во время грозы

Ни в коем случае не паркуйте автомобиль под деревьями или высокими конструкциями.

Не прячьтесь от ливня под деревьями, поскольку они тоже притягивают молнии.

Если у вас с собой есть зонтик – ни в коем случае не вскрывайте его, ведь металлические прутья притягивают разряды.

Не пользуйтесь электрическими приборами и не звоните с мобильного телефона.

Выключите любые электрические приборы.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах.

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