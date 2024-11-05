Зима приближается: в Киеве впервые с апреля зафиксировали минусовую температуру

В столице Украины зафиксировали первый мороз этой осенью. По данным метеорологов, средняя дата первого заморозка обычно выпадает на 21 октября.

В Киеве отметили приход первых морозов этой осени, что стало сигналом о завершении безморозного периода, который длился 198 дней. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

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Что известно о первом морозе этой осенью

По их данным, температура воздуха в столице 5 ноября упала до -2,1°С, что свидетельствует об изменениях в погодных условиях.

Обратите внимание! Безморозный период длился с 21 апреля, тогда как средняя дата, когда обычно отмечается первый мороз, приходится на 21 октября.

Климатологи отмечают, что самый короткий безморозный период в Киеве фиксировали в 1902 и 1945 годах – всего 144 дня, тогда как рекорд по продолжительности безморозной погоды составил 232 дня, зафиксирован в 2023 году.

Согласно метеорологическим данным, официальное начало зимы будет объявлено, когда средняя суточная температура стабильно опустится ниже нуля. В Киеве этот переход обычно происходит около 29 ноября.

Прогноз погоды на 5 ноября