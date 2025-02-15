Когда в Украине ударят морозы до -20 градусов

В Украине снова похолодает. Морозы усилятся. Кое-где температура воздуха снизится до -20 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Морозы в Украине

Синоптики прогнозировали, что в субботу умеренный снег будет идти в южных и восточных областях. Ночью и в центральных и большинстве северных. На Юге – местами с дождем. Между тем на остальной территории местами небольшой снег.

В течение суток на Западе, Севере и Винницкой области -3 – -8 градусов. На остальной территории от -4 до +1. Однако, ночью в Карпатах -8 – -13 градусов. Днем в Крыму и Приазовье +2 – +7 градусов.

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Прогноз погоды на 15 – 17 февраля / Скриншоты с Укргидрометцентра

В последующие двое суток уже преимущественно без осадков. Только днем воскресенья, 17 февраля, на Западе, Севере и в центральных областях, ночью понедельника на Востоке небольшой снег. Морозы усилятся.

Температура ночью -8 – -15 градусов, в Карпатах до -20 градусов, днем -3 – -8. В южной части и на Закарпатье ночью -5 – -10, днем 0 – -5 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

Ближайшие трое суток на дорогах Украины будет гололедица. Ветер северо-западный, 5 – 12 метров в секунду.

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Добавим, ранее в интервью 24 Каналу метеоролог Вера Балабух отметила, что морозы до -30 градусов в феврале маловероятны. Также рассказала, поскольку будет преобладать положительная температура воздуха, осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя, а не снега. Поэтому сильные снегопады наиболее вероятны только в Карпатском регионе.

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Кстати, хотя наблюдается тенденция к дальнейшему повышению температуры, говорить, что снежные зимы в Украине исчезнут, еще рано.

"Малоснежные будут преобладать. Однако сильные снегопады и даже сильные морозы также возможны", – подчеркнула Вера Балабух.