Когда и где в Украине будет идти снег

Часть Украины накрыло ощутимое похолодание. Более того, уже вскоре возможен снег.

Об этом накануне в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха сказала, где именно ожидается снег.

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Снег в Украине

Эксперт отметила, что после прохождения атмосферного фронта, на высокогорье уже могут быть проявления довольно-таки осеннего характера погоды. Кое-где не то, что заморозки, впрочем, ощутимое снижение температуры.

Если говорить именно о высокогорье Карпат, 30 сентября, даже кое-где может мокрый снег пролетать, но это еще достаточно локально и только на высокогорье. И температура в течение суток будет плюсовая – +1 – + 6 градусов тепла,

– сказала Наталья Птуха.

В то же время эксперт добавила, что с 1 октября снова будет осадков. Температура ночью останется на уровне +1 – +6, а днем +4 – +10 градусов.

То есть локальное снижение до 0, конечно, может начинаться, но пока еще не массово и не так длительно. И пока только на высокогорье Карпат,

– отметила синоптик.

Кстати, утром 19 сентября на горе Поп Иван Черногорский уже зафиксировали 0 градусов.

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Обратите внимание! Полное интервью с Натальей Птухой о погоде на последние дни сентября, каким будет октябрь в Украине, – ждать ли затяжных сливов, сильных морозов, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.

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