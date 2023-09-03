В Украине ударят первые заморозки: синоптик спрогнозировал, когда именно
Источник:Meteoprog
По прогнозам синоптиков, первый месяц осени в Украине будет тёплым, в части областей даже возможна летняя жара. Однако со временем ударят заморозки.
Когда ждать снижения температуры вплоть до первых "минусов", спрогнозировал Игорь Кибальчич. Синоптик отметил, что первая декада сентября будет теплой.
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Когда в Украине будут первые заморозки
Кибальчич отметил, что температура будет снижаться постепенно как днем, так и ночью. В темное время суток минимум ориентировочно +6…+13 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +20…+26.
Однако, на Юге ночи будут заметно теплее. В частности, +12...+18 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут +22…+28.
В третьей декаде месяца на фоне сокращения светового дня, а также за счет низкой относительной влажности на поверхности почвы будут отмечаться заморозки. В западных областях и на крайнем севере страны в отдельные ночи отрицательные температуры могут фиксироваться и в воздухе,
– подчеркнул синоптик.
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- Заметим, синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура предполагается 15 – 19 градусов тепла, в Карпатах 12 – 13, что на 1 – 2 градуса выше нормы.
- Месячное количество осадков ожидается в пределах 34 – 70 миллиметров, в Карпатах местами 87 – 100 миллиметров, что в пределах нормы.